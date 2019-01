Caro luce in Campania Lazio | telefoni da record

ilgiornale

: Caro presidente Sergio Mattarella , alla luce della ennesima #strage di #migranti, frasi come: ' meglio morire in… - marielSiviglia : Caro presidente Sergio Mattarella , alla luce della ennesima #strage di #migranti, frasi come: ' meglio morire in… - blancacorzas : RT @bmarczewska: @MaurilioVitto @Cassini_jon @CaterinaCategio @LunaLeso @ANNAMARIABIASI1 @BrindusaB1 @Spiros209 @BPerrionni @LuciaTassan @m… - MOCarballeira : RT @bmarczewska: @MaurilioVitto @Cassini_jon @CaterinaCategio @LunaLeso @ANNAMARIABIASI1 @BrindusaB1 @Spiros209 @BPerrionni @LuciaTassan @m… -

(Di domenica 20 gennaio 2019) L'acqua, l'energia, il gas, sono gli stessi. Le attività si assomigliano tutte: gestire un territorio e i suoi cittadini. Eppure ogni Regione è un mondo. Un universo di spesa differente. Laha pagato l'energia elettrica per il funzionamento degli uffici nel 2017 più del decuplo della Lombardia: 60 milioni 685mila euro, oltre mille euro per dipendente al mese. Ilspende due milioni e mezzo di euro di acqua, undici volte più della, 550 euro per impiegato ogni anno. La Puglia è una Regione disti: 2 milioni 612mila euro di bollette tra fissi e mobili, 82 euro al mese per impiegato. Anche negli uffici regionali del Piemonte si telefona tantissimo: l'ente guidato da Sergio Chiamparino ha accumulato un milione e ottocentomila euro di uscite, 560 euro l'anno a dipendente, anche se nel 2018 si è riusciti a dimezzarle. Nelle regioni Liguria, Abruzzo e Basilicata ...