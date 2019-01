Calciomercato Real Madrid: Modric apre al rinnovo

lanotiziasportiva

(Di domenica 20 gennaio 2019)/ Dopo l’ottima prestazione in campionato contro il Siviglia, Luka, ha espresso il desiderio di indossare la maglia delper molti anni.Dopo la vittoria contro gli andalusi al ”Bernabeu” per 2-0 e con una sua rete,aperto alla possibilità di rinnovare il contratto in scadenza nel 2021:”Ho un anno e mezzo di contratto ancora e non è poco, io sono molto tranquillo. Mi sono sempre comportato bene con il club e continuerò a farlo. Sono contento acome lo ero il primo giorno che sono arrivato. Spero di restare qui per più di un anno e mezzo ancora e mi auguro che anche il club voglia la stessa cosa. Non ci saranno problemi”.alLa Notizia Sportiva - Il web magazine sportivo.