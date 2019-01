Calciomercato Genoa: caccia all’attaccante argentino del Benfica

lanotiziasportiva

: Krzysztof Piatek e il Milan sono vicinissimi: dettagli finali e l’affare col Genoa sarà fatto ?? #calciomercato - FabrizioRomano : Krzysztof Piatek e il Milan sono vicinissimi: dettagli finali e l’affare col Genoa sarà fatto ?? #calciomercato - DiMarzio : #MIlan, #Piatek vicinissimo. Si attende #Preziosi per concludere l'accordo. Le ultime ?? #Genoa #calciomercato - DiMarzio : ?? LIVE | #Genoa e #Milan si incontrano per #Piatek. La situazione ?? #calciomercato -

(Di domenica 20 gennaio 2019), Ferreyra / Ilpunta tutto su Facundo Ferreyra (27), attaccante di proprietà del. Il club di Enrico Preziosi non ha intenzione di perdere tempo per calmare una piazza che in questi giorni ha mostrato il proprio disappunto per la partenza di Krzysztof Piatek (23) con destinazione Milan.Per convincere i portoghesi, il club rossoblù punta al prestito oneroso mettendo sul piatto della bilancia 1 milione con diritto di riscatto a 10 e l’ingaggio pagato interamente dalla stessa società ligure. L’alternativa all’per la formazione guidata da Cesare Prandelli, sarebbe Mariusz Stepinski (23), polacco del Chievo, sul quale potrebbe nascere una sinergia tra le due società per una serie di scambi con il difensore Fabio Depaoli (21) pronto a trasferirsi a Genova e Gianluca Lapadula (28) in uscita e pronto ad accettare la destinazione Chievo.The ...