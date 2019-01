Calabria | tre incendi in 15 giorni nel resort dell’imprenditore Suave Il sindaco di

Allerta Meteo - altre 24 ore di neve al Sud : Puglia e Sicilia le Regioni più colpite - si imbiancherà anche Reggio Calabria [MAPPE] : 1/59 Le nevicate previste nel pomeriggio/sera ...

Capodanno - Coldiretti : in Calabria in oltre 4 mila scelgono l'agriturismo : Un ulteriore e significativo segnale - conclude - delle grandi potenzialità che ha l'agroalimentare calabrese che da tempo traina l'economia della nostra regione sui mercati anche nazionali ed esteri"...

Capodanno - Coldiretti : “In Calabria oltre 4000 scelgono l’agriturismo” : Saranno oltre 4mila gli ospiti per Capodanno a tavola negli agriturismi calabresi spinti dalla tendenza a ricercare la buona tavola sempre di più qualificata con pietanze prelibate che prediligono il “Made in Calabria” agroalimentare grazie all’impegno e alla ricerca degli agrichef di Campagna Amica che hanno adeguato la propria offerta anche alle nuove esigenze. Questa la stima di Coldiretti sulla base delle indicazioni degli agriturismi di ...

"Calabria nel cuore" e Kreusa - premiati tre crosioti eccellenti : Ad arricchire ulteriormente la serata, diversi momenti musicali e spettacoli folk. Andiamo per gradi. L'Associazione ' La Calabria nel cuore', guidata dalla presidente Lucia Passavanti, " ha ...

Insomnia - lo show di Beppe Grillo fa tappa in Calabria : tre le date : Confermati ben 4 spettacoli di Beppe Grillo in Calabria a marzo 2019 . Il comico genovese sarà con il nuovo spettacolo Insomnia giorno 11 marzo al Teatro Metropol di Corigliano , il 12 al Teatro Politeama di Catanzaro ...

Milan - Calabria a centrocampo preferito a Montolivo - l’agente tuona : “oltrepassato ogni limite” : Giovanni Branchini, agente di Riccardo Montolivo, non le ha mandate a dire al tecnico del Milan Gennaro Gattuso “La decisione dell’allenatore di non prenderlo in considerazione va rispettata anche se ha oltrepassato i limiti della logica. Non voglio parlare di scorrettezza o mobbing, ma è difficile pensare che Montolivo sia diventato il ventisettesimo calciatore per qualità e affidabilità del Milan“. Giovanni Branchini, ...

Nuovi concerti di Claudio Baglioni a Milano - Livorno - Reggio Calabria e Treviso : date e biglietti in prevendita : Sono 4 i Nuovi concerti di Claudio Baglioni annunciati oggi. Il successo di Al Centro Tour non si ferma e Baglioni continua ad aggiungere appuntamenti per accontentare le migliaia di fan di tutta la penisola. La prima parte della tournée si è chiusa con successo: oltre 250.000 spettatori in 31 show. La seconda parte della tournée continua ad arricchirsi con Nuovi concerti per far fronte alla grande richiesta dei biglietti. Si aggiunge oggi la ...

Claudio Baglioni - aggiunta quinta data a Milano di 'Al Centro Tour' e raddoppiati show di Livorno - Reggio Calabria e Treviso : ... 19 e 20 marzo al Pala Decò di CASERTA; 22 e 23 marzo al Pal'Art Hotel di ACIREALE , CT, ; 26 e 27 marzo , NUOVA data, al Palasport di Reggio Calabria; 29 e 30 marzo al Palazzo dello Sport di ROMA; 2 ...

Influenza - oltre un milione di casi : le più colpite Trento - Campania - Calabria e Sicilia : Secondo il bollettino InfluNet, il numero di casi di Influenza in Italia ha ormai superato il milione, con 206mila solo nell’ultima settimana. Fino a questo momento, spiegano gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità, l’andamento dell’epidemia sembra meno accentuato rispetto alla scorsa stagione: “Il livello di incidenza in Italia è pari a 3,4 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto ...

Calabria - trentenne travolto e ucciso da un furgone : Poche ore fa, in Calabria, un ragazzo di circa 30 anni è drammaticamente deceduto dopo essere stato travolto da un furgone ed è morto. La dinamica di quanto è accaduto non è ancora molto chiara, in quanto non è ancora stato accertato se il giovane sia stato travolto dopo essere sceso dalla sua autovettura a causa di un incidente, oppure se sia stato sbalzato al di fuori del veicolo ed è stato successivamente travolto. Un'altra persona, sempre a ...

Calabria - nudo e con tre fori sul corpo : ritrovato cadavere in un porto : Poche ore fa un cadavere è stato ritrovato all'interno del porto di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. A ritrovarlo alcuni passanti che hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine e i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare l'avvenuto decesso. Sul caso stanno indagando gli inquirenti che hanno già iniziato a condurre tutti i rilievi del caso. Sempre nel cosentino un grave incidente stradale ha causato il ferimento di ...

Secondo i 'trend' di Airbnb è la Calabria il posto migliore dove fare le vacanze : La Calabria è una delle destinazioni più hot del momento. Lo certifica Airbnb, il portale di affitto di stanze e alloggi tra privati per brevi periodi, che ha inserito la punta dello Stivale italiano tra le 19 mete “di tendenza” per il prossimo anno. La classifica mondiale, che vede la Calabria al 17esimo posto, è stata stilata confrontando il numero di prenotazioni per il 2019 già registrate sul portale ...

