Cagliari-Empoli oggi 20 gennaio | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming Le

Probabili formazioni Cagliari – Empoli - Serie A 20/01/2019 : Probabili formazioni Cagliari – Empoli, Serie A 20/01/2019Cagliari ed Empoli si affronteranno nella prima giornata di ritorno e i sardi vorranno vendicare la sconfitta subita all’andata. Saranno in palio punti salvezza pesanti che potranno dare una boccata d’ossigeno ad una delle due squadre in caso di vittoria.Cagliari – Maran avrà a disposizione Birsa e potrebbe schierarlo dal primo minuto con Joao Pedro in un ...

Serie A Empoli - Iachini : «Contro il Cagliari dovremo dare il 200%» : Empoli , FI, - Beppe Iachini , tecnico dell' Empoli , ha parlato nella consueta conferenza stampa pre gara. Domani, alla ripresa dopo la sosta, ci sarà l'importante scontro salvezza contro il Cagliari ...

Serie A Cagliari - Maran : «Con l'Empoli serviranno pazienza e ferocia» : Cagliari - " Oltre alla pazienza servirà grande ferocia". Così Rolando Maran , nella conferenza stampa di presentazione della gara con l' Empoli . Il tecnico del Cagliari , in conferenza stampa, ...

Cagliari-Empoli - probabili formazioni : recuperano Pavoletti e Pisacane : CAGLIARI EMPOLI probabili formazioni – Domenica pomeriggio, inizio ore 18.00, la Sardegna Arena di Cagliari riapre i battenti, dopo la sosta invernale, per la prima partita della Serie A nell’anno 2019. In campo la squadra di Rolando Maran e quella di Beppe Iachini. Sarà fondamentalmente uno scontro salvezza anche se visti gli ultimi risultati e la completezza […] L'articolo Cagliari-Empoli, probabili formazioni: recuperano Pavoletti e ...

Cagliari-Empoli - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Torna la Serie A dopo la lunga pausa invernale e domenica 20 gennaio alle ore 18.00, allo Sardegna Arena andrà in scena uno scontro importante in chiave salvezza tra i padroni di casa del Cagliari e l’Empoli. Cagliari-Empoli: PROGRAMMA E come GUARDARLA IN TV Domenica 20 Gennaio ore 18.00 Cagliari-Empoli La partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Serie A; inoltre, per tutti gli abbonati sarà possibile vedere il match su pc, ...

Biglietti Cagliari-Empoli - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per il match della Sardegna Arena : Domenica 20 dicembre alle ore 18.00 Cagliari ed Empoli si affronteranno nella sfida valida per ventesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. Primo turno del girone di ritorno già importante per le due formazioni, coinvolte nella lotta per la salvezza. La squadra di Rolando Maran ha quattro punti di margine sulla compagine toscana, ma con l’arrivo di Beppe Iachini gli azzurri hanno raccolto ottimi risultati e possono ...