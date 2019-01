Cagliari-Empoli 2-2 | le pagelle di CalcioWeb FOTO ...

Empoli beffato nel finale - il Cagliari strappa un punto preziosissimo [FOTO] : 1/22 Alessandro Tocco/LaPresse ...

VIDEO Cagliari-Empoli 2-2 Highlights : sintesi e gol della partita. Zajc e Di Lazzaro decisivi - Farias pareggia allo scadere : L’Empoli e il Cagliari hanno pareggiato per 2-2 nel match valido per la 20^ giornata della Serie A. Leonardo Pavoletti porta in vantaggio i padroni di casa: cross di Ionita sul secondo palo, l’attaccante colpisce benissimo di testa e insacca. Gli ospiti si scatenano nella ripresa e ribaltano il risultato: al 70′ Giovanni Di Lazzaro si inserisce benissimo al centro e col piattone concretizza il cross di Pasqual, poi ...

Pagelle Cagliari Empoli 2-2 : highlights e tabellino del match : Pagelle Cagliari Empoli- Partita combattuta già dalle prime fasi di gioco. Cagliari in campo con il solito 4-3-1-2, Birsa in campo dal 1′. Negli ospiti confermata la coppia offensiva Caputo-Zajc. Empoli compatto e allacciato in fase difensiva, Cagliari subito propositivo già nei primi 10 minuti di gara. Al 11′ prima occasione gol in favore dei […] L'articolo Pagelle Cagliari Empoli 2-2: highlights e tabellino del match proviene ...

Posticipo serie A - Cagliari-Empoli 2-2 : 19.50 Pareggio in altalena alla 'Sardegna Arena'fra Cagliari ed Empoli. L'invenzione in rovesciata di Zajc sibila di un soffio a lato con Cragno battuto. Dall'altra parte Pavoletti fa centro con la specialità della casa, il colpo di testa (cross di Padoin al 36') I sardi calano molto alla distanza e l' Empoli mette la freccia. Al 70' pari di Di Lorenzo, ben appostato sul cross di Pasqual. All'81' sorpasso firmato da Zajc, controllo al limite ...

Cagliari-Empoli 1-1 LIVE - il risultato in diretta : Cagliari-Empoli 1-1 36' Pavoletti, 70' Di Lorenzo CAGLIARI, 4-3-1-2,: Cragno; Srna, Romagna, Pisacane, Padoin; Barella, Cigarini, Ionita; Birsa, 68' Faragò,; Joao Pedro, 74' Farias,, Pavoletti. All.: ...

Cagliari-Empoli LIVE - formazioni ufficiali e risultato in diretta : formazioni ufficiali CAGLIARI, 4-3-1-2,: Cragno; Srna, Romagna, Pisacane, Padoin; Barella, Cigarini, Ionita; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti. All.: Maran EMPOLI , 3-5-2,: Provedel; Veseli, Rasmussen, ...

Diretta Cagliari-Empoli dalle 18 - formazioni ufficiali e dove vederla in tv : TV : Sky Sport Serie A e Canale 251. Diretta Cagliari-Empoli Classifica Serie A Diretta Cagliari Empoli Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Cagliari-Empoli : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Cagliari-Empoli, 20ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Pagelle Cagliari Empoli : highlights e tabellino del match : Pagelle Cagliari Empoli- Tutto pronto per il match della Sardegna Arena tra Cagliari e Empoli, match valido per la 20^ giornata di Serie A. Cagliari pronto a mettere il piede sull’acceleratore e tentare di metter mano ai tre punti per allontanare in maniere definitiva lo spettro retrocessione. Maran si affiderà al solito 4-3-1-2, con Birsa […] L'articolo Pagelle Cagliari Empoli: highlights e tabellino del match proviene da Serie A ...

Cagliari-Empoli oggi (20 gennaio) - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Dopo i tre anticipi del sabato, la ventesima giornata della Serie A 2018-2019 oggi entra nel vivo con cinque sfide in programma tra cui la sfida salvezza tra Cagliari ed Empoli. Le due compagini si sfidano alla “Sardegna Arena” di Cagliari a partire dalle ore 15.00, con i padroni di casa a caccia di una vittoria casalinga fondamentale per allungare in maniera forse decisiva sulla zona retrocessione e i toscani con la necessità di ...

Probabili formazioni Cagliari – Empoli - Serie A 20/01/2019 : Probabili formazioni Cagliari – Empoli, Serie A 20/01/2019Cagliari ed Empoli si affronteranno nella prima giornata di ritorno e i sardi vorranno vendicare la sconfitta subita all’andata. Saranno in palio punti salvezza pesanti che potranno dare una boccata d’ossigeno ad una delle due squadre in caso di vittoria.Cagliari – Maran avrà a disposizione Birsa e potrebbe schierarlo dal primo minuto con Joao Pedro in un ...

Serie A Empoli - Iachini : «Contro il Cagliari dovremo dare il 200%» : Empoli , FI, - Beppe Iachini , tecnico dell' Empoli , ha parlato nella consueta conferenza stampa pre gara. Domani, alla ripresa dopo la sosta, ci sarà l'importante scontro salvezza contro il Cagliari ...

Serie A Cagliari - Maran : «Con l'Empoli serviranno pazienza e ferocia» : Cagliari - " Oltre alla pazienza servirà grande ferocia". Così Rolando Maran , nella conferenza stampa di presentazione della gara con l' Empoli . Il tecnico del Cagliari , in conferenza stampa, ...

Cagliari-Empoli - probabili formazioni : recuperano Pavoletti e Pisacane : CAGLIARI EMPOLI probabili formazioni – Domenica pomeriggio, inizio ore 18.00, la Sardegna Arena di Cagliari riapre i battenti, dopo la sosta invernale, per la prima partita della Serie A nell’anno 2019. In campo la squadra di Rolando Maran e quella di Beppe Iachini. Sarà fondamentalmente uno scontro salvezza anche se visti gli ultimi risultati e la completezza […] L'articolo Cagliari-Empoli, probabili formazioni: recuperano Pavoletti e ...