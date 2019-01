Brillantante per lavastoviglie al posto dell' acqua | grave cliente di un bar

Al bar gli servono Brillantante per lavastoviglie al posto dell’acqua - il medico : “E’ in pericolo di vita” : L’uomo di 28 anni ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dopo che ieri pomeriggio ha bevuto brillantante per lavastoviglie in un bar di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, è in serio pericolo di vita. Aveva chiesto un bicchiere d’acqua, ma l’errore del barista potrebbe ora costargli la vita. I sanitari hanno dovuto asportargli parte dello stomaco a causa dell’acido ingerito. Sul posto sono ...

