Brescia, ha confessato ex amante marito

Una 44enne di Cornago () è stata fermata per l'omicidio di Stefania Crotti, la 42enne scomparsa da Gorlago, il cui corpo è stato bruciato. Aveva avuto una storia con ildella vittima. Interrogata a lungo, ha ammesso di aver ucciso la donna,ma nega di aver bruciato il corpo. "Volevo solo un chiarimento",avrebbe detto. Il suo legale spiega che l'incontro tra le due c'è stato, ma la sua assistita "non aveva intenzione di uccidere. Non era premeditato". La donna fermata è madre di tre bambini.(Di domenica 20 gennaio 2019)