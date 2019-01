Brescia | donna carbonizzata | fermata l' ex amante del amrito

Brescia - donna carbonizzata : disposto fermo per ex amante del marito - : Chiara Alessandri, 44 anni, è ritenuta la responsabile del delitto di Stefania Crotti il cui corpo è stato ritrovato la sera del 18 gennaio, nelle campagne di Erbusco

Donna uccisa e bruciata a Brescia - fermata l'ex amante del marito : 'L'ha uccisa a martellate' : L'ha attirata in un garage con uno stratagemma, l'ha uccisa , probabilmente a martellate, e poi ne ha bruciato il cadavere: sono queste le pesanti accuse con cui i carabinieri di Bergamo e Brescia ...

Brescia - un fermo per donna carbonizzata : 23.40 Una 44enne di Cornago (Brescia) è indagata a piede libero per l'omicidio di Stefania Crotti, la 42enne scomparsa giovedì da Gorlago (BS) il cui corpo è stato trovato carbonizzato nelle campagne di Erbusco (BS). Da una ricostruzione delle indagini la donna indagata avrebbe avuto una storia con il marito della vittima. "La donna è indagata ma non posso aggiungere altro", dice il suo legale. Ore di interrogatorio dai carabinieri anche per ...

Brescia : donna uccisa in Franciacorta è mamma scomparsa a Bergamo : Milano, 19 gen. (AdnKronos) - Ha un nome il corpo di donna trovato carbonizzato ieri nelle campagne della Franciacorta: è Stefania Crotti, 42enne bergamasca di Gorlago, mamma di una bimba di sette anni, la cui scomparsa era stata denunciata giovedì scorso dal marito. A notare il corpo senza vita è s

