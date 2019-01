Brescia | donna carbonizzata | disposto fermo per ex amante del marito

Brescia - un fermo per donna carbonizzata : 23.40 Una 44enne di Cornago (Brescia) è indagata a piede libero per l'omicidio di Stefania Crotti, la 42enne scomparsa giovedì da Gorlago (BS) il cui corpo è stato trovato carbonizzato nelle campagne di Erbusco (BS). Da una ricostruzione delle indagini la donna indagata avrebbe avuto una storia con il marito della vittima. "La donna è indagata ma non posso aggiungere altro", dice il suo legale. Ore di interrogatorio dai carabinieri anche per ...