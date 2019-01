Brasile | dalla guerra al gender al divieto di abortire “anche se vittime di violenze” | la

ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 gennaio 2019) Non ha neanche iniziato la sua seconda settimana alla guida del, e già Jair Bolsonaro e i suoi ministri fanno ampiamente discutere e parlare di sé. Ci sono le prime frizioni con i membri dell’esecutivo per la riforma delle pensioni, che il presidente non vorrebbe ampia, mentre il titolare dell’Economia Paulo Guedes preferirebbe fare in modo organico e robusto. Poi c’è l’offerta fatta al segretario di Stato americano, Mike Pompeo, di far installare agli Stati Uniti una base militare in territorio brasiliano, per contraccare l’appoggio militare che dà il Venezuela ai russi. E infine le dichiarazioni della neo-ministra della Famiglia e diritti umani, Damares Alves, che ha descritto gli omosessuali come “un’aberrazione”, i gay e travestiti “malati”, e annunciato per ilun’era in cui “i bimbi vestono di azzurro e le bimbe di ...