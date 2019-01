Brad Pitt e Charlize Theron innamorati | sono la nuova coppia glamour di Hollywood

''Charlize Theron e Brad Pitt stanno insieme'' : rumors dei tabloid : La notizia è stata lanciata dal Sun, ma non ancora confermata dai diretti interessati: Brad Pitt e Charlize Theron avrebbero una relazione. I due, presentati dall'ex di Theron, Sean Penn, si ...

Brad Pitt e Charlize Theron - è amore secondo i media inglesi : Due bellissimi di Hollywood con ex altrettanto belli e famosi, sono Brad Pitt e Charlize Theron che secondo The Sun avrebbero iniziato una relazione durante le vacanze di Natale. L'attrice premio ...

Brad Pitt esce con Charlize Theron : Sembra incredibile, ma Brad Pitt starebbe uscendo con Charlize Theron. A diffondere la notizia bomba del fine settimana il The Sun. A presentare i due, udite udite, Sean Penn, ultimo celebre ex dell'attrice premio Oscar.La storia d'amore tra i due, freschissima, sarebbe sorta a Natale, con la Theron recentemente pizzicata in casa di Brad, dal 2016 tornato single dopo l'addio ad Angelina Jolie, madre dei suoi otto figli.prosegui la ...

Brad Pitt e Charlize Theron stanno insieme : a lanciare l’indiscrezione The Sun : Brad Pitt e Charlize Theron si sono innamorati? La notizia è di quelle da mandare in visibilio gli amanti del gossip e a lanciarla è il tabloid britannico The Sun. “Si conoscono da un po’ di tempo – si legge – E’ stato l’ex di lei, Sean Penn, a presentarli. Ma da quel momento è la relazione si è sviluppata”. I due si sarebbero incontrati lo scorso fine settimana, dopo aver presenziato a due eventi diversi. Lui era ...

"Tra Julia Roberts e Brad Pitt c'è 'chimica'" : Hollywood sogna una nuova coppia da favola : Sta nascendo l'amore tra Brad Pitt e Julia Roberts? Si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni circa una particolare alchimia tra le due star di Hollywood. Per Pitt è da tempo tramontato l'amore per Angelina Jolie, mentre secondo alcuni il matrimonio della Roberts con Danny Moder sarebbe in crisi. Ora, vista la particolare vicinanza tra i due attori, qualcuno arriva a postulare che tra i due ci sia del tenero.Secondo New ...

La madre di Brad Pitt : "Non perdono Angelina : ha reso un inferno la vita di mio figlio e quella dei miei nipoti" : Tra Brad Pitt e Angelina Jolie, ex coppia d'oro di Hollywood, è guerra aperta. Ormai è risaputo, ma ad accendere ancor più gli animi giunge ora la mamma del bellissimo attore, nonché ex suocera dell'altrettanto incantevole Angelina.Jane Etta Pitt ha deciso di intervenire a gamba tesa nella diatriba tra figlio e ex nuora: secondo quanto riportato dal magazine Radar Online la signora Pitt sarebbe esasperata dalla ...

Brad Pitt - parla la madre : "Angelina Jolie è una manipolatrice" : Sono passati quasi tre anni da quando Brad Pitt e Angelina Jolie hanno posto fine al loro matrimonio. La coppia era nota sui mass media di tutto il mondo con il nome Brangelina. A gettare benzina sul fuoco ci pensa ora la madre di Brad, Jane Etta Pitt, in un'intervista al sito Radar Online: Non perdonerò mai per quello che ha fatto a mio figlio, soprattutto perché ha rovinato anche la vita dei miei nipoti. Brad è stato manipolato, è stato ...

La mamma di Brad Pitt contro Angelina Jolie : 'Ha rovinato la vita di mio figlio' : A tre anni dal divorzio la coppia più invidiata di Hollywood, Brad Pitt ed Angelina Jolie continuano a far notizia. I due recentemente hanno trovato un accordo per la custodia dei sei figli, di cui tre sono stati adottati mentre gli altri tre sono biologici. Nonostante sia stato raggiunto un accordo in tribunale, gli animi in famiglia non si sono affatto placati e in particolar modo c’è una persona molto arrabbiata con Angelina Jolie: si tratta ...

Brad Pitt - la mamma furiosa contro Angelina Jolie : “Gli ha rovinato la vita” : Nella guerra senza esclusione di colpi fra Angelina Jolie e Brad Pitt ora spunta anche l’ex suocera e madre del divo di Hollywood. Consulente scolastica e mamma amorevole, Jane Etta Hillhouse ha cresciuto tre figli a Shawnee, Okhlaoma, ed è legatissima al suo Brad. Per questo, ora che lo scontro con Angelina si sta facendo sempre più duro, ha deciso di scendere in campo per difendere il figlio. La donna, intercettata da Radar Online, ha ...

Brad Pitt - parla la madre : "Angelina Jolie è una manipolatrice" : Intervistata dal sito Radar Online, la madre di Brad Pitt accusa l'ex moglie dell'attore, Angelina Jolie di essere una manipolatrice. "Non la perdonerò mai", ha dichiarato la donna.prosegui la letturaBrad Pitt, parla la madre: "Angelina Jolie è una manipolatrice" pubblicato su Gossipblog.it 12 gennaio 2019 11:12.

Brad Pitt - la mamma contro Angelina Jolie : «Manipolatrice. Lui vive un inferno - trattato in modo crudele» : Sono passati oltre tre anni dalla separazione di Brad Pitt e Angiolina Jolie, ma la loro separazione continua a far parlare. Stavolta a intervenire sul caso la mamma dell?attore hollywoodiano,...

Jane Etta - madre di Brad Pitt - attacca Angelina Jolie / 'Ha reso la vita di mio figlio un inferno' : Jane Etta Pitt, madre di Brad Pitt, attacca Angelina Jolie e la accusa di aver manipolato suo figlio. Oggi spera che il loro divorzio possa...

Brad Pitt - la mamma contro Angelina Jolie : «Manipolatrice. Lui vive un inferno - trattato in modo crudele» : Sono passati oltre tre anni dalla separazione di Brad Pitt e Angiolina Jolie, ma la loro separazione continua a far parlare. Stavolta a intervenire sul caso la mamma dell?attore hollywoodiano,...

La mamma di Brad Pitt : "Angelina gli ha rovinato la vita" : C'è ancora aria di tempesta fra Angelina Jolie e Brad Pitt. L'ex coppia d'oro di Hollywood a distanza di tre anni dalla separazione ufficiale, ancora non riesce a trovare un accordo per il divorzio. ...