ilfattoquotidiano

: Bossi jr, dopo la politica (e la condanna) il Trota guarda a Mosca: “Ho una società che si occupa di import-export”… - Cascavel47 : Bossi jr, dopo la politica (e la condanna) il Trota guarda a Mosca: “Ho una società che si occupa di import-export”… - TutteLeNotizie : Bossi jr, dopo la politica (e la condanna) il Trota guarda a Mosca: “Ho una società che si… - SokratSokrato : @hellhergi @anna_baudo @jacopo_iacoboni No Qui ti fermo L'esasperato casomai dovrei essere io che dopo Craxi ho vis… -

(Di domenica 20 gennaio 2019) “Faccio business con l’import-export nella Russia di Putin“. Ha un nuovo lavoro Renzo, il figlio del Senatùr ed ex consigliere regionale lombardoto a 30 mesi il 18 gennaio dal tribunale di Milano per la vicenda delle “spese pazze” con soldi pubblici. “Sì, ho anche questa mia, la Resil, di cui detengo il 100%, che si occupa di import-export per le aziende italiane”, spiega ilall’Adnkronos. “Nata nel 2014, oltre che in Russia è attiva anche in Gran Bretagna e Svizzera”. La srl, di cuijr è fondatore e ad, “vuole affiancarsi alle piccole e medie imprese italiane che vogliono far conoscere ai mercati esteri l’alta qualità del made in Italy”, si legge sul sito.aver lasciato la– racconta l’ex consigliere leghista, al Pirellone tra il 2010 e il 2012 ...