Bonifico con beneficiario sbagliato torna indietro? Cosa fare

Zalando porta in Italia i pagamenti posticipati con Bonifico bancario e carta di credito : Zalando è uno dei più popolari siti di e-commerce in Europa, dedicato ai prodotti di abbigliamento, scarpe e accessori. Nato in Germania poco più di 10 anni fa è cresciuto raggiungendo nuovi territori raggiungendo un fatturato annuo di miliardi di euro con 25 milioni di clienti attivi in tutto il vecchio continente. Ed è proprio Zalando che in questi primi giorni del 2019 ha deciso di lanciare una novità importante per i clienti in ...