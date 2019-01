Bimbo nel pozzo | la roccia blocca la trivella | speranze al lumicino di salvare Julen

Bimbo nel pozzo - la roccia blocca la trivella : speranze al lumicino di recuperare vivo Julen : E' sempre più disperata la corsa contro il tempo per recuperare Julen Rosello, il bambino di 2 anni caduto in un pozzo vicino Malaga 7 giorni fa, si sono rallentati di nuovo a causa dalla consistenza ...

Spagna - Bimbo caduto nel pozzo : nuovo imprevisto rallenta le operazioni di salvataggio : I soccorritori stanno lavorando notte e giorno per cercare di salvare Julen Rosello, il bambino di 2 anni caduto in un pozzo vicino Malaga domenica scorsa: purtroppo le operazione stanno subendo un nuovo rallentamento, a causa dalla consistenza rocciosa del terreno. Le autorità hanno spiegato che la trivella usata per creare un corridoio parallelo alla cavità dove è caduto il piccolo ha colpito un tratto roccioso: i macchinari sono stati ...

Bimbo caduto nel pozzo - Julen è più vicino : scavato metà tunnel parallelo per raggiungerlo : Spagna con il fiato sospeso per la vicenda di Julen, il bambino intrappolato in un pozzo nei pressi di Malaga da ormai 7 giorni. I 100 soccorritori impegnati nelle operazioni sono riusciti a scavare 33 dei 60 metri del tunnel parallelo che potrebbe fargli raggiungere il piccolo e portarlo in salvo.Continua a leggere

Malaga - Bimbo caduto nel pozzo : i soccorritori non si arrendono - al via la fase finale : Continuano le ricerche del piccolo Julen, il bambino di 2 anni e mezzo caduto, domenica 13 gennaio, in un pozzo profondo quasi 110 metri, situato a Totalán, alle porte di Malaga. Le operazioni di soccorso, rese difficoltose non solo dal terreno instabile, ma anche dalla pioggia, ormai, sono giunte alla fase finale. Le trivelle sono in azione da ieri (e questa è un buona cosa), ma per conoscere le sorti del bimbo, con ogni probabilità, si dovrà ...

Bimbo caduto nel pozzo : corsa contro il tempo - scavato mezzo tunnel : Hanno subito dei rallentamenti le operazioni di soccorso del piccolo Julen, il Bimbo di due anni e mezzo caduto in un pozzo...

Bimbo caduto in pozzo in Spagna : scavato metà del tunnel parallelo - speranze sempre più affievolite : E’ stata scavata più di metà del tunnel parallelo al pozzo dove è caduto il piccolo Julen, il Bimbo di 2 anni precipitato una settimana fa in Spagna. Fonti dei soccorritori, che da giorni lavorano senza sosta nonostante si siano ridotte al lumicino le speranze di ritrovare il Bimbo ancora in vita, hanno reso noto che, alle 07:00 di questa mattina, erano stati scavati 33 dei 60 metri del tunnel. In questo tunnel verrà calata poi la capsula ...

Spagna : Bimbo nel pozzo - si scavano tunnel : Continua la corsa contro il tempo per cercare di salvare Julen, il bambino di 2 anni caduto in un pozzo vicino Malaga sei giorni fa. Esclusa l'opzione di un tunnel orizzontale, i minatori coinvolti ...

Spagna - Bimbo nel pozzo : ancora due giorni di scavi per riuscire a raggiungerlo : L'ultima strada praticabile è un tunnel verticale, anzi due. Oggi alle 14 sono iniziati i lavori per scavare due cavità verticali e raggiungere Julen, il bambino di due anni e mezzo caduto domenica scorsa in un pozzo del diametro di appena 25 centimetri e profondo oltre cento, diventato figlio di tutta la Spagna mobilitata per salvarlo. Lunedì, dopo un tentativo fallito nei giorni scorsi, dovrebbe essere la giornata decisiva, quella in cui si ...

Spagna. Bimbo caduto nel pozzo : inizia la perforazione - 35 ore per conoscere il destino di Julen : Quindici ore per perforare i due tunnel verticali, altre venti per scavare la galleria orizzontale ed entrare nel pozzo. Quasi impossibile quindi raggiungere già oggi il piccolo. Ma tutti credono ancora nel miracolo: "Ci sono casi simili in cui persone hanno resistito anche 10 giorni in quelle condizioni” dice il presidente della Federazione andalusa di Speleologia.Continua a leggere

Bimbo nel pozzo - l'ultima speranza per Julen : 15 ore per scavare un nuovo tunnel : Si scava ancora per tentare di salvare il piccolo Julen, il Bimbo di due anni caduto in un pozzo domenica scorsa a Totalàn, nei pressi di Malaga. L'ultimo tentativo è un tunnel...

Spagna - Bimbo di 2 anni caduto nel pozzo : sarà raggiunto entro lunedì - si lavora per realizzare un tunnel verticale : Si lavora senza sosta in Spagna, dove centinaia di tecnici continuano a impegnarsi giorno e notte per tentare di raggiungere il bambino di due anni, Julen, caduto il 13 gennaio in un pozzo stretto e profondo nel Sud del Paese. Il piccolo è caduto in pozzo abbandonato di 25 centimetri di diametro e di più di 100 metri di profondità mentre giocava non lontano dai genitori che stavano facendo un pic-nic. I genitori avevano già perso un figlio di 3 ...

La lotta disperata per salvare il Bimbo nel pozzo : «È il figlio di tutti noi - lo tireremo fuori» : Sei giorni fa il bimbo di due anni è caduto in un pozzo vicino Malaga. Trecento persone lavorano in turni da 100 ogni otto ore. E la collina, dove si trova il carotamento, sbancata da un esercito di ruspe è diventata un gigantesco cantiere

Bimbo caduto nel pozzo - il destino di Julen tra speranza e 'pericolo meteo' : Si scava ancora a Totalàn, vicino Malaga. I soccorritori stanno provando l'ultima soluzione, un tunnel verticale parallelo...

Spagna - Bimbo nel pozzo : "Prima di lunedì speriamo di raggiungerlo" : In Spagna si continua a scavare, per cercare di raggiungere il piccolo Julen, il bimbo di due anni mezzo caduto in un pozzo la scorsa domenica. Al lavoro decine di soccorritori , in una corsa contro ...