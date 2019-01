Biathlon | il momento delicato di Dorothea Wierer Due tappe senza podi e avversarie

oasport

(Di domenica 20 gennaio 2019)si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2019 dianche al termine della tappa di Ruhpolding ma il vantaggio nei confronti dellesi è assottigliato: 18 punti su Lisa Vittozzi, 39 lunghezze di margine sulla slovacca Paulina Fialkova, 84 sull’altra slovacca Anastasiya Kuzmina (tenere in considerazione gli scarti). La nostra portacolori sta difendendo il pettorale giallo di leader con le unghie e con i denti ma negli ultimi due appuntamenti non è riuscita a salire sulo: a Oberhof 24^ nella sprint e quinta nell’inseguimento dopo una rimonta da urlo, a Ruhpolding sesta nella sprint e soltanto 19^ nella mass start. I risultati in terra tedesca sono stati inferiori alle aspettative di un’atleta che era reduce da prestazioni di spessore tra Hochfilzen, Nove Mesto e Pokljuka.Si tratta di un...