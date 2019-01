Biathlon - è Italia-Slovacchia per la Coppa del Mondo femminile? Corsa a quattro - Vittozzi e Wierer sfidano Fialkova e Kuzmina : La Coppa del Mondo 2019 di Biathlon è giunta al giro di boa, si sono disputate le prime cinque tappe e ne mancano altrettante al termine della stagione (i Mondiali assegnano infatti punti anche per questa competizione). La classifica generale sembra avere già espresso i primi verdetti e per la Sfera di Cristallo si profila una lotta a quattro, una sfida Italia-Slovacchia che potrebbe avere luogo da qui fino al termine ...

Biathlon – Coppa Italia Fiocchi - Viviani leader del circuito Junior femminile : Nella sprint di Coppa Italia Fiocchi belle performance per i biathleti del comitato FISI Alpi Centrali Una domenica perfetta quella dei biathleti del Comitato FISI Alpi Centrali impegnati nella prova sprint del circuito di Coppa Italia Fiocchi che si è svolta a Brusson in Valle d’Aosta. Francesca Viviani (Sci Club Alta Valtellina) centra il secondo posto nella classifica Junior femminile e mantiene la leadership della classifica ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer prima - Lisa Vittozzi seconda e sempre più vicina : l’Italia sogna! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Biathlon – Staffetta Ruhpolding : Dorothea Wierer non sbaglia un colpo - ma l’Italia è fuori dalla top 10 : Dorothea Wierer non sbaglia un colpo, ma l’Italia è undicesima nella Staffetta di Ruhpolding. Vince la Francia Con un’altra delle sue big a riposo, l’Italia finisce ancora fuori dalla top ten nella Staffetta femminile, La settimana scorsa era stata Dorothea Wierer a saltare la gara a squadre di Oberhof, stavolta a restare fuori è Lisa Vittozzi, reduce da tre podi consecutivi in gare individuali. Così a Ruhpolding ...

Biathlon - Staffetta femminile Ruhpolding 2019 : Francia in trionfo - Italia undicesima. Pesano gli errori di Gontier : La Francia ha vinto la Staffetta femminile di Ruhpolding, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. Le transalpine hanno sfatato un autentico tabù visto che non si imponevano nella località tedesca addirittura dal 1994, oggi il quartetto è stato perfetto (solo quattro ricariche utilizzate) e ha festeggiato con pieno merito facendo sempre gara di testa: Simon e Bescond egregie nelle prime due frazioni, Braisaz poi si scatena e allunga ...

LIVE Biathlon - Staffetta femminile Ruhpolding 2019 in DIRETTA : l’Italia si gioca l’asso Dorothea Wierer - riposa Lisa Vittozzi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta 4×6 km femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma a Ruhpolding, in Germania: oggi, sabato 19 gennaio, alle ore 14.30 Dorothea Wierer, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier ed Alexia Runggaldier proveranno a far saltare il banco in una gara in cui l’Italia deve recitare il ruolo dell’outsider. I tecnici azzurri hanno scelto di lasciare fuori Lisa ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 : Italia nella staffetta femminile al via senza Lisa Vittozzi : I tecnici dell’Italia femminile di Biathlon scelgono l’alternanza e pensano alla Coppa del Mondo: dopo aver concesso una gara di riposo a Dorothea Wierer in quel di Oberhof, domani toccherà a Lisa Vittozzi tirare il fiato nella staffetta femminile. Assieme a Wierer, che sarà in apertura, forse la frazione meno dispendiosa, ci saranno Federica Sanfilippo, Nicole Gontier ed Alexia Runggaldier. Non fa questi discorsi invece (in ottica ...

LIVE Sport - DIRETTA 18 gennaio : risultati Australian Open - ottima Italia nel ciclismo su pista. Bene Tonetti e Marsaglia - Italia nona nel Biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi venerdì 18 gennaio. Inizia il weekend e ci aspetta una giornata davvero molto ricca, avvincente, appassionante, infarcita di eventi da seguire tutti in tempo reale con OA Sport: non solo vi aggiorneremo con i risultati delle varie gare ma vi forniremo anche in DIRETTA tutte le notizie più importanti provenienti dal panorama universale. Si incomincia presto con gli Australian Open: Andreas ...

Biathlon - la staffetta maschile di Ruhpolding va alla Norvegia : l’Italia strappa un posto nella top ten : Norvegia regina nella staffetta di Ruhpolding, l’Italia è 9ª con Montello e Windisch in crescita. E Hofer è secondo solo a Johannes Boe sugli sci Il nono posto finale della staffetta maschile è teoricamente un passo indietro, perché l’Italia, nelle due precedenti occasioni, era finita sesta. Eppure non tutto è come sembra e anche a Ruhpolding, tutto sommato, si possono trarre delle indicazioni positive. La gara la vince la ...

Biathlon - Staffetta Ruhpolding 2019 : trionfa la Norvegia di Johannes Boe. Nona l’Italia con troppi errori al poligono : Nel Tempio del Biathlon, dove la Coppa del Mondo ebbe inizio nel lontano 1978, la Chiemgau Arena è stata teatro della Staffetta maschile, valida per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. La “Classica Monumento” di Ruhpolding (Germania) ha sorriso alla favorita Norvegia che, forte del contributo dei fratelli Tarjei e Johannes Boe, si è portata a casa il quinto centro da queste parti a precedere i padroni di casa tedeschi ...

LIVE Biathlon - staffetta maschile Ruhpolding 2019 in DIRETTA : Italia per la sorpresa - Francia e Norvegia favorite : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della staffetta 4×7.5 km maschile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma a Ruhpolding, in Germania: oggi, venerdì 18 gennaio, alle ore 14.30 Thomas Bormolini, Lukas Hofer, Giuseppe Montello e Dominik Windisch proveranno a far saltare il banco in una gara in cui l’Italia deve recitare il ruolo dell’outsider. I tecnici azzurri hanno scelto di lasciare fuori Thierry Chenal e ...

