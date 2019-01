Biathlon – Coppa Italia Fiocchi | Viviani leader del circuito Junior femminile

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer resta prima; Lisa Vittozzi - seconda - è sempre più vicina : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 : nella mass start femminile si impone Franziska Preuss. Lisa Vittozzi 11ma - Dorothea Wierer 19ma : La 12.5 km mass start femminile di Biathlon, che conclude la tappa di Coppa del Mondo di Ruhpolding, in Germania, sorride alla padrona di casa Franziska Preuss, che precede la norvegese Ingrid Tandrevold e la slovacca Paulina Fialkova, la quale guadagna in classifica generale sulle nostre Lisa Vittozzi, oggi 11ma, e Dorothea Wierer, 19ma al traguardo. Gruppone compatto fino al primo poligono, dove peraltro gli errori sono pochi: a sbagliare però ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Boe allunga in vetta - 11° Hofer : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 : Italia nella staffetta femminile al via senza Lisa Vittozzi : I tecnici dell’Italia femminile di Biathlon scelgono l’alternanza e pensano alla Coppa del Mondo: dopo aver concesso una gara di riposo a Dorothea Wierer in quel di Oberhof, domani toccherà a Lisa Vittozzi tirare il fiato nella staffetta femminile. Assieme a Wierer, che sarà in apertura, forse la frazione meno dispendiosa, ci saranno Federica Sanfilippo, Nicole Gontier ed Alexia Runggaldier. Non fa questi discorsi invece (in ottica ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 : Norvegia e Francia favorite della staffetta maschile? L’Italia vuol sorprendere : Secondo giorno di gare Ruhpolding (Germania) per la quinta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Sulle nevi tedesche si è cominciato con una sprint e nel settore maschile è stato il solito assolo del norvegese di Johannes Boe. Il 25enne scandinavo si è portato casa l’ottavo successo stagionale, ottenendo la trentesima vittoria in World Cup. Un traguardo non da poco che lo pone su un livello diverso rispetto a tutti gli altri. ...

