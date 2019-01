Berlusconi | perché in Europa è più vicino ai «comunisti» che alla Lega

Silvio Berlusconi si candida alle europee - Massimo Franco lo stronca : perché è finito : Silvio Berlusconi si ricandida. Scende in campo per le elezioni europee, ha detto oggi 17 gennaio durante un comizio in Sardegna. La notizia irrompe in diretta e Massimo Franco, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, smonta subito il Cavaliere: "Il centrodestra è finito. Mi sembra un ten

Barbara Berlusconi - la replica a Renato Farina : "Perché ho scritto una lettera al Fatto di Marco Travaglio" : Pubblichiamo la replica di Barbara Berlusconi all'articolo di Renato Farina. E, di seguito, la contro-replica di Farina. Gentile Renato Farina, leggo con stupore quanto da lei scritto. Non lo condivido, ovviamente. "Figlia ingrata" perché commento su Il Fatto Quotidiano il tema della discriminazione

Silvio Berlusconi - la soffiata di Luigi Bisignani : 'Perché scende di nuovo in campo' : ... senza il fondatore', il partito 'non ha alcun futuro' e il Cavaliere lo sa bene, 'tanto che sta uscendo finalmente dall'isolamento per cui non veniva neppure informato di tutto quel mondo politico, ...

Silvio Berlusconi - la soffiata di Luigi Bisignani : "Perché scende di nuovo in campo" : "In barba a tutti quei gufi che lo danno regolarmente in infermeria, Silvio Berlusconi è pronto per la sua ultima olimpiade, le elezioni europee, visto che Mattarella non concederà le politiche anticipate nonostante le frizioni della coppia che scoppia Salvini-Di Maio, oggi perfino sull'immigrazione

Lega - perché Salvini non ha ancora rotto con Berlusconi : la cifra limite nei sondaggi : L'alleanza tra Lega e Forza Italia è appesa al filo dei sondaggi che per il momento danno il Carroccio in forte ascesa e sopra al 30% e il partito di Silvio Berlusconi in una fase di galleggiamento, ma pur sempre sotto il 10%. Fino a quando la situazione sarà questa, la strategia dei leghisti non su

Perché Berlusconi è convinto di un imminente ribaltone al Senato : l'operazione 'scoiattolo' : "Ci mancano 6-8 voti al Senato e sarà ribaltone, stiamo portando avanti i contatti con i 5 stelle responsabili, presto ci saranno delle novità". Ieri sera durante la cena con i deputati Silvio Berlusconi ha professato ottimismo. La convinzione espressa ai suoi è che presto FI sarà al governo e che l'esecutivo cadrà entro gennaio. In realtà i parlamentari azzurri frenano su questa ...

Berlusconi - SVOLTA SUL MONZA CALCIO/ Cambia il nome - lo trasforma in spa e aumenta il capitale : ecco perché : BERLUSCONI, SVOLTA sul MONZA CALCIO: Cambia il nome della squadra, la trasforma in spa e aumenta il capitale. ecco l'obiettivo del Cavaliere.

Matteo Salvini in Israele : cosa c'è dietro al viaggio da Netanyahu - perché Berlusconi trema : L'incontro di ieri 9 dicembre al Viminale con le associazioni imprenditoriali, che Di Maio, ministro allo Sviluppo economico, incontrerà solo domani, è stata la ciliegina sulla torta, almeno sul ...

Silvio Berlusconi - perché il nuovo partito di Renzi è un dramma per il Cav : lo scenario da incubo : Il piano di Matteo Renzi di rompere con il partito democratico per dare vita a un suo personalissimo partito non è suonata come una buona notizia per Silvio Berlusconi. Per modi e tempi, il progetto ...

Matteo Salvini - il retroscena : 'Perché ha dato buca al pranzo con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni' : Il forfait non farà certo bene a un centrodestra che già in versione politica nazionale va declinato al passato e che sopravvive solo a livello di amministrazioni locali. È quello dato oggi 30 novembre da Matteo Salvini al pranzo con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. ...

Silvio Berlusconi vittima del ricatto M5s sulle frequenze tv : perché Salvini è in difficoltà : I rapporti tra Lega e M5s rischiano di toccare un nuovo livello di rottura dopo l'ultimo annuncio da sponda grillina che suona tanto di minaccia nei confronti dei leghisti, attraverso un attacco ...

Silvio Berlusconi - la lettera di Stefano Maullu : 'Ti spiego perché lascio Forza Italia' : ... senza dimenticare la nostra dimensione atlantica, che deve contrastare i tecnocrati di Bruxelles facendo loro capire che siamo la settima potenza industriale al mondo e che se pensano di trattarci ...

Matteo Renzi - l'insulto a Salvini che fa la storia : 'Perché dobbiamo chiedere scusa a Silvio Berlusconi' : Fermi tutti: 'dobbiamo chiedere scusa a Silvio Berlusconi '. Chi lo dice? Presto detto, Matteo Renzi . Certo, si tratta di un attacco a Matteo Salvini . Ma quelle parole restano. Afferma l'ex premier: ...

Perché la Corte europea ha dichiarato 'chiuso' il caso Berlusconi : Il procedimento conclusosi oggi davanti alla Corte europea dei diritti umani era iniziato col ricorso presentato il 10 settembre 2013 da Silvio Berlusconi contro la legge Severino che lo aveva fatto decadere da senatore. La Corte ha stabilito che tenendo conto della riabilitazione dell'ex premier, avvenuta l'11 maggio del 2018 e a seguito della decisione del "richiedente di ritirare la sua denuncia, circostanze particolari ...