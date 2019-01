Bentornato Callejon cu’ sti capille a Big Jim stai bellillo assaje!

ilnapolista

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Devo dire la verità, dovrei essere ansioso di vedere la partita di stasera, avesse sta’cu ‘o sanghe all’uocchie visto che non si gioca da secoli e, invece, me stanno facenno passa’ ‘o genio. Dopo la partita di San Siro e il rigetto del ricorso e i fatti della Supercoppa, continuo a chiedermi se vale la pena giocarla e seguirla questa serie A. Ma tanto noi siamo malati e continueremo a seguirla sempre, in ogni condizione. Intanto stasera ci arbitra Rocchi. Era dall’inutile vittoria a Torino che non lo vedevamo. E, nel frattempo, non ha arbitrato nemmeno la Juve. Non sarà certo il risultato di quella partita ad averlo allontanato dai nostri incontri, però, in questo clima, il dubbio viene.Dov’è la novità? Minuto 0’ – Carletto, pure stasera si è inventato una nuova formazione.Minuto 1’ – Nientedimeno che l’orologio ancora ...