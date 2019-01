Basket Serie A2 | la Virtus Roma è capolista a Ovest | decisiva la vittoria su Bergamo

Serie A Basket - sedicesima giornata : tutti i risultati e la classifica aggiornata : L’Olimpia Milano esce sconfitta dal match con Brindisi, Venezia ne approfitta e accorcia il gap: ecco tutti i risultati della sedicesima giornata La sedicesima giornata del campionato di Serie A di Basket regala sorprese, una su tutte la seconda sconfitta dell’Olimpia Milano. La formazione lombarda cede 101-92 a Brindisi, che ottiene così il secondo successo consecutivo. Del ko dei meneghini ne approfitta Venezia che, battendo ...

Serie A Basket - che sorpresa a Cremona : Trento espugna il PalaRadi con il punteggio di 84-89 : La formazione ospite ribalta il pronostico e conquista una splendida vittoria, che le permette di interrompere una striscia di due sconfitte consecutive Si chiude con una sorpresa la sedicesima giornata del campionato di Serie A di Basket, Trento infatti esce con una vittoria dal PalaRadi di Cremona, interrompendo una striscia di due sconfitte consecutive. I padroni di casa partono però bene, chiudendo in vantaggio il primo parziale. Gli ...

Diretta Brescia Varese/ Risultato finale 78-73 - info streaming : fine gara! - Basket Serie A1 - : Diretta Brescia Varese streaming video e tv: orario e Risultato live del derby lombardo di basket per la 16giornata di Serie A , domenica 20 gennaio, .

Basket Serie A - i risultati della 16giornata : Milano e Avellino ko - ne approfitta Venezia : Comincia il girone di ritorno e la notizia è che per la seconda volta in stagione cade la capolista: Milano perde a Brindisi 100-92 ma meglio sarebbe dire che Brindisi batte l'Olimpia segnando per la ...

Serie A Basket - 16ª Giornata – Vittorie per Pesaro e Brescia : la Virtus Bologna batte Trieste : Nel pomeriggio della 16ª Giornata della Serie A di Basket Pesaro vince a Pistoia, Bologna batte Trieste e Brescia supera Varese Dopo la vittoria di Sassari nel lunch match, il successo di Venezia sul campo di Torino e il clamoroso ko dell’Olimpia Milano a Brindisi, il pomeriggio della 16ª Giornata di Serie A prosegue con altre tre interessanti sfide. Nella prima Pesaro batte 77-81 Pistoia, sempre più fanalino di coda del campionato. Gli ...

Basket femminile - 14a giornata Serie A1 2019 : Schio cade a Ragusa - Venezia supera Torino e allunga in testa : Nella quattordicesima giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile il risultato più sorprendente è la sconfitta di Schio a Ragusa. Venezia invece supera Torino e allunga in testa, mentre nella lotta per il quarto posto procedono appaiate Napoli e Broni, vincitrici rispettivamente contro Battipaglia e Lucca. Vigarano regola Sesto San Giovanni e sale all’ottavo posto, mentre in coda preziosissima vittoria di Empoli contro San ...

Basket - 16^ giornata Serie A 2019 : super Moraschini e Brindisi batte Milano. Venezia inguaia ulteriormente Torino : La Happy Casa Brindisi compie l’impresa nella sedicesima giornata della Serie A di Basket. I pugliesi infliggono la seconda sconfitta in campionato all’Olimpia Milano, superandola per 101-92 al termine di una partita che ha visto sempre Brindisi al comando, fin dal primo quarto che è stato chiuso avanti di dieci punti dalla formazione di coach Vitucci. super prestazione di Adrian Banks e di Riccardo Moraschini, con entrambi che ...

Serie A Basket - 16ª Giornata – Milano ko a Brindisi - Venezia batte Torino e accorcia le distanze : L’Olimpia Milano crolla fuori casa a Brindisi: Venezia espugna il PalaRuffini di Torino e si porta a -6 in classifica Dopo il successo di Sassari su Reggio Emilia nel lunch match, il pomeriggio della 16ª Giornata di Serie A prosegue con le prime due della classe in campo per due insidiose trasferte. L’Olimpia Milano cade a Brindisi, sconfitta per 101-92 dai padroni di casa, autori di una prestazione davvero convincente impreziosita dai 25 ...

Basket Serie A - Sassari non si ferma : pranzo con vittoria su Reggio Emilia : Sassari-Reggio Emilia 82-71 La Dinamo prosegue la sua marcia, soffre contro un'incerottata Reggio Emilia, ma trova la vittoria al PalaSeeardmigni, . Dopo un emozionante tributo del pubblico Sassarese, ...

Basket - Serie A 2019 - 16a giornata : Sassari allunga - viene ripresa - ma infine batte Reggio Emilia per 82-71 nell’anticipo di mezzogiorno : Nonostante l’assenza di Scott Bamforth, cui tutto il PalaSerradimigni tributa un applauso e svariati fogli con la scritta “Forza Scott”, il Banco di Sardegna Sassari fa leva su un’ottima prestazione di squadra per battere la Grissin Bon Reggio Emilia per 82-71. La partita vede l’esordio di Tyrus McGee e di Justin Carter in maglia Dinamo, mentre con quella della formazione reggiana mancano Pedro Llompart, Pablo ...

LIVE Brindisi-Olimpia Milano Basket - Serie A 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Inizia quest’oggi alle 17:00 il girone di ritorno della Serie A di basket per Milano e Brindisi. Nel match di andata, al Mediolanum Forum, a spuntarla fu l’Olimpia che si impose sui pugliesi con il punteggio di 103-92. Al PalaPentassuglia, l’Happy Casa ospita una Milano che, dopo uno splendido avvio, sta faticando tanto in Eurolega in cui è uscita dalla zona playoff per via delle recenti tre sconfitte, ultima delle quali in ...

Basket - Serie A : Sassari c’è - Cooley affossa Reggio Emilia nell’anticipo di mezzogiorno : Basket, Serie A: Dinamo Sassari vittoriosa sul parquet di casa contro Reggio Emilia nell’anticipo di mezzogiorno Basket, Serie A: la Dinamo Sassari ha giocato una gara solida, sconfiggendo Reggio Emilia nell’anticipo domenicale di mezzogiorno 82 – 71. La squadra di Vincenzino Esposito è stata trascinata da Cooley, autore di 17 punti, e da un ottimo Stefano Gentile. I sassaresi con la vittoria odierna entrano a pieno ...

Serie A Basket oggi (20 gennaio) : orari delle partite e come vederle in tv e streaming. Il programma completo : Si completa oggi il quadro della sedicesima giornata, prima del girone di ritorno, della Serie A 2018-2019, dopo l’anticipo che ieri ha visto prevalere l’Acqua S.Bernardo Cantù nei confronti della Sidigas Avellino per 83-73, salendo a quota 12 punti ed allontanandosi dalla zona calda della classifica. Sebbene, forse, non sia possibile attribuire a nessuna partita lo status di big match, ce ne sono molti dai quali possono essere ...

Basket - 16a giornata Serie A 2019 : Cantù – Avellino 83-73. I lombardi sorprendono la seconda della classe : Sabato sera importante per la Serie A1 di Basket. Al PalaDesio, infatti, la Acqua San Bernando Cantù ferma la Sidigas Avellino con il punteggio di 83-73 dopo un match nel quale hanno saputo crescere minuto dopo minuto e, non ultimo, gestire il vantaggio nei momenti più importanti. I lombardi entrano bene in campo e piazzano subito un parziale di 11-2 che fa da antipasto al 19-13 con il quale si chiude il primo tempo. Con il passare dei minuti ...