Basket Serie A | i risultati della 16giornata | Milano e Avellino ko | ne approfitta Venezia

Serie A Basket - 16ª Giornata – Vittorie per Pesaro e Brescia : la Virtus Bologna batte Trieste : Nel pomeriggio della 16ª Giornata della Serie A di Basket Pesaro vince a Pistoia, Bologna batte Trieste e Brescia supera Varese Dopo la vittoria di Sassari nel lunch match, il successo di Venezia sul campo di Torino e il clamoroso ko dell’Olimpia Milano a Brindisi, il pomeriggio della 16ª Giornata di Serie A prosegue con altre tre interessanti sfide. Nella prima Pesaro batte 77-81 Pistoia, sempre più fanalino di coda del campionato. Gli ...

Basket femminile - 14a giornata Serie A1 2019 : Schio cade a Ragusa - Venezia supera Torino e allunga in testa : Nella quattordicesima giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile il risultato più sorprendente è la sconfitta di Schio a Ragusa. Venezia invece supera Torino e allunga in testa, mentre nella lotta per il quarto posto procedono appaiate Napoli e Broni, vincitrici rispettivamente contro Battipaglia e Lucca. Vigarano regola Sesto San Giovanni e sale all’ottavo posto, mentre in coda preziosissima vittoria di Empoli contro San ...

Basket - 16^ giornata Serie A 2019 : super Moraschini e Brindisi batte Milano. Venezia inguaia ulteriormente Torino : La Happy Casa Brindisi compie l’impresa nella sedicesima giornata della Serie A di Basket. I pugliesi infliggono la seconda sconfitta in campionato all’Olimpia Milano, superandola per 101-92 al termine di una partita che ha visto sempre Brindisi al comando, fin dal primo quarto che è stato chiuso avanti di dieci punti dalla formazione di coach Vitucci. super prestazione di Adrian Banks e di Riccardo Moraschini, con entrambi che ...

Serie A Basket - 16ª Giornata – Milano ko a Brindisi - Venezia batte Torino e accorcia le distanze : L’Olimpia Milano crolla fuori casa a Brindisi: Venezia espugna il PalaRuffini di Torino e si porta a -6 in classifica Dopo il successo di Sassari su Reggio Emilia nel lunch match, il pomeriggio della 16ª Giornata di Serie A prosegue con le prime due della classe in campo per due insidiose trasferte. L’Olimpia Milano cade a Brindisi, sconfitta per 101-92 dai padroni di casa, autori di una prestazione davvero convincente impreziosita dai 25 ...

Basket - Serie A 2019 - 16a giornata : Sassari allunga - viene ripresa - ma infine batte Reggio Emilia per 82-71 nell’anticipo di mezzogiorno : Nonostante l’assenza di Scott Bamforth, cui tutto il PalaSerradimigni tributa un applauso e svariati fogli con la scritta “Forza Scott”, il Banco di Sardegna Sassari fa leva su un’ottima prestazione di squadra per battere la Grissin Bon Reggio Emilia per 82-71. La partita vede l’esordio di Tyrus McGee e di Justin Carter in maglia Dinamo, mentre con quella della formazione reggiana mancano Pedro Llompart, Pablo ...

Basket - 16a giornata Serie A 2019 : Cantù – Avellino 83-73. I lombardi sorprendono la seconda della classe : Sabato sera importante per la Serie A1 di Basket. Al PalaDesio, infatti, la Acqua San Bernando Cantù ferma la Sidigas Avellino con il punteggio di 83-73 dopo un match nel quale hanno saputo crescere minuto dopo minuto e, non ultimo, gestire il vantaggio nei momenti più importanti. I lombardi entrano bene in campo e piazzano subito un parziale di 11-2 che fa da antipasto al 19-13 con il quale si chiude il primo tempo. Con il passare dei minuti ...

