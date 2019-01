Basket | 16a giornata Serie A 2019 | Brescia vince il derby con Varese | Trento espugna

Basket - Serie A 2019 - 16a giornata : Sassari allunga - viene ripresa - ma infine batte Reggio Emilia per 82-71 nell’anticipo di mezzogiorno : Nonostante l’assenza di Scott Bamforth, cui tutto il PalaSerradimigni tributa un applauso e svariati fogli con la scritta “Forza Scott”, il Banco di Sardegna Sassari fa leva su un’ottima prestazione di squadra per battere la Grissin Bon Reggio Emilia per 82-71. La partita vede l’esordio di Tyrus McGee e di Justin Carter in maglia Dinamo, mentre con quella della formazione reggiana mancano Pedro Llompart, Pablo ...

Basket - 16a giornata Serie A 2019 : Cantù – Avellino 83-73. I lombardi sorprendono la seconda della classe : Sabato sera importante per la Serie A1 di Basket. Al PalaDesio, infatti, la Acqua San Bernando Cantù ferma la Sidigas Avellino con il punteggio di 83-73 dopo un match nel quale hanno saputo crescere minuto dopo minuto e, non ultimo, gestire il vantaggio nei momenti più importanti. I lombardi entrano bene in campo e piazzano subito un parziale di 11-2 che fa da antipasto al 19-13 con il quale si chiude il primo tempo. Con il passare dei minuti ...

Basket - 16a giornata Serie A 2018-2019 : comincia il girone di ritorno. Milano va a Brindisi - scontro salvezza Pistoia-Pesaro : Questo il riepilogo delle partite della 1a giornata di ritorno Sabato 19 Gennaio ore 20.30 Acqua S.Bernardo Cantù – Sidigas Avellino Domenica 20 Gennaio ore 12.00 Banco di Sardegna Sassari – Grissin Bon Reggio Emilia ore 16.00 Fiat Torino – Umana Reyer Venezia ore 17.00 Happy Casa Brindisi – A|X Armani Exchange Milano ore 17.30 Oriora Pistoia – VL Pesaro ore 18.00 Segafredo Virtus Bologna – Alma ...

Basket - 16a giornata Eurolega 2019 : Milano non può più sbagliare - contro il Buducnost serve la vittoria : Primo impegno del 2019 e prima sfida decisiva per l’Olimpia Milano. La formazione di Simone Pianigiani attende domani, giovedì 3 gennaio, il Buducnost Podgorica nella sedicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket. Mike James e compagni dovranno assolutamente conquistare i due punti ai danni della compagine montenegrina per non perdere terreno rispetto alle dirette avversarie nella serrata lotta per l’accesso alla ...