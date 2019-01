Basket | 16^ giornata Serie A 2019 | super Moraschini e Brindisi batte Milano Venezia

oasport

(Di domenica 20 gennaio 2019) La Happy Casacompie l’impresa nella sedicesimadellaA di. I pugliesi infliggono la seconda sconfitta in campionato all’Olimpiaandola per 101-92 al termine di una partita che ha visto sempreal comando, fin dal primo quarto che è stato chiuso avanti di dieci punti dalla formazione di coach Vitucci.prestazione di Adrian Banks e di Riccardo, con entrambi che mettono a referto 25 punti. Gli stessi segnati anche da Mike James in casa(oltre a 21 di Jerrells), con il play americano che si è anche fatto espellere negli ultimi minuti.Situazione sempre più difficile per la Fiat Torino, che non riesce davvero ad uscire dalla crisi e perde ancora in campionato, restando all’ultimo posto in compagnia di Pistoia. Ad infliggere l’ennesimo ko ai piemontesi ci ha pensato la Reyer, che si ...