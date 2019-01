Barbara D' Urso in lacrime a Domenica Live | poi a sorpresa arriva la matrigna

Barbara d'Urso e il sesso : «Non mi ricordo. Mi piacerebbe dire di aver fatto l'amore ieri sera» : ?C?è una tendenza a vantarsi di non fare sesso da tempo, ma non è un bel vantarsi?, fra impegni in tv i suoi numerosi programmi, tra cui come riportato da Leggo.it il...

Barbara D'Urso - la confessione della sorella eleonora : Lei che aveva abbandonato il mondo della televisione per dedicarsi esclusivamente al teatro , ha deciso di tornare sulle scene per amore di sua sorella. Le due D'Urso, sono unite anche nella ...

Barbara D'Urso censura la lettera di Paola Caruso : 'C'è un limite a tutto' : Barbara D'Urso, nel corso della puntata odierna di Domenica Live, ha letto la tanto attesa lettera che Paola Caruso ha scritto alla conduttrice. Mentre leggeva il contenuto della missiva, però, la padrona di casa è stata costretta a fermarsi, dal momento che i termini si sono rivelati davvero troppo forti per essere letti in diretta. Ha, dunque, censurato parti della lettera dicendo: "Non leggo questa parte, c'è un limite a tutto". Paola Caruso ...

Barbara d’Urso : ‘Mi piacerebbe poter dire di aver fatto l’amore ieri sera’. Leggi le sue parole : “C’è una tendenza a vantarsi di non fare sesso da tempo, ma non è un bel vantarsi”, fra impegni in tv i suoi numerosi programmi, tra cui come riportato da Leggo.it il ritorno della... L'articolo Barbara d’Urso: ‘Mi piacerebbe poter dire di aver fatto l’amore ieri sera’. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Rosa e Pietro aspettano un bebè : l'ex tronista di U&D l'ha rivelato da Barbara D'Urso : Colpo di scena per tutti i fan della coppia composta da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che abbiamo visto nascere a Uomini e donne, il popolare dating show ideato da Maria De Filippi. Nel corso delle ultime ore si erano diffuse diverse voci sulla coppia, tra cui quella secondo la quale i due fossero ad un passo dalla rottura definitiva adesso che mancavano pochi mesi al matrimonio. Ma a quanto pare non era la realtà dei fatti, dato che questo ...

Paola Caruso minacciata di morte. Barbara D’Urso sconvolta : Paola Caruso: l’agghiacciante lettera contro Francesco Caserta e la sua famiglia Continua a far parlare di sè Paola Caruso soprattutto per far luce su alcune recenti vicende sentimentali. La showgirl ha fatto recapitare a Barbara D’Urso una lettera nella quale ha rivelato dei dettagli scioccanti su Francesco Caserta, il padre del piccolo che però (almeno sembra) non ha intenzione di riconoscere. Una missiva davvero esplosiva, tanto ...

Rosa Perrotta in dolce attesa : l'ex di U&D lo ha annunciato oggi da Barbara D'Urso : La puntata odierna di Domenica Live si è rivelata ricca di colpi di scena. Una delle vicende in grado di generare maggiore stupore, tra il pubblico in studio e quello da casa, è stata l'inedita confessione di Rosa Perrotta. Dopo diversi giorni, durante i quali si vociferava di un'ipotetica rottura tra l'ex tronista di Uomini e Donne e il suo futuro marito Pietro Tartaglione, è arrivata finalmente la verità: Rosa Perrotta aspetta un bambino. La ...

Barbara d'Urso e il sesso : «Neanche mi ricordo. Mi piacerebbe poter dire di aver fatto l'amore ieri sera» : ?C?è una tendenza a vantarsi di non fare sesso da tempo, ma non è un bel vantarsi?, fra impegni in tv i suoi numerosi programmi, tra cui come riportato da Leggo.it il...

Domenica Live - Barbara D'Urso e la sorella Eleonora in lacrime : «Non ci parlavamo più» : di Valeria Arnaldi 'Io e Eleonora siamo figlie dello stesso padre ma di due mamme diverse. Ci chiamiamo Ciku tra noi, abbiamo un fratello in Giappone e da quel momento ci chiamiamo così. Ci eravamo ...

U&D - Rosa Perrotta incinta di tre mesi : lei e Tartaglione ospiti da Barbara D'Urso : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione oggi hanno dato una notizia inaspettata durante la puntata di Domenica Live. I due aspettano un figlio. Qualche mese fa era arrivata la proposta di Pietro, che aveva chiesto alla sua amata di portarla all’altare. Questa notizia, però, nessuno se la aspettava. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato tutto a Barbara D’Urso che lei stessa ha definito la ‘madrina del bambino’. I due si sono conosciuti proprio ...

Barbara d’Urso e Eleonora piangono a Domenica Live : “Siamo scioccate” : Domenica Live, Barbara d’Urso e la sorella in lacrime: la sorpresa della mamma Barbara d’Urso ha iniziato la puntata di oggi di Domenica Live con la prima intervista televisiva a sua sorella Eleonora d’Urso. La conduttrice prima di introdurre la sua ospite ha rivelato che era molto emozionata, non solo perchè si sarebbe seduta davanti a lei una persona molto importante, ma anche perchè la redazione le aveva vietato di vedere ...

Barbara d’Urso in lacrime durante l’intervista alla sorella Eleonora d’Urso : Domenica Live: Barbara d’Urso piange durante l’intervista alla sorella Eleonora Momento di emozione a Domenica Live per Barbara d’Urso. La conduttrice Mediaset si è commossa mentre intervistava la sorella Eleonora d’Urso, attrice teatrale e di fiction. Eleonora fa parte del cast de La dottoressa Giò e Barbarella ha voluto intervistarla per farla conoscere al grande […] L'articolo Barbara d’Urso in lacrime ...

Barbara D’Urso intervista sua sorella Eleonora : “Ci eravamo allontanate ci siamo ritrovate” : E’ una Barbara D’Urso visibilmente emozionata quella che accoglie la sorella Eleonora, attrice di cinema e televisione, nello studio di Domenica Live. “siamo figlie dello stesso padre e di madri diverse, per un periodo ci siamo allontanate, oi Eleonora mi ha parlato e ci siamo riavvicinati” ha spiegato Barbara D’Urso, che insolitamente era stata tenuta all’oscuro delle clip che accompagnavano ...

Barbara D'Urso in lacrime mentre intervista sua sorella : «Non ci parlavamo più» : 'Io e Eleonora siamo figlie dello stesso padre ma di due mamme diverse. Ci chiamiamo Ciku tra noi, abbiamo un fratello in Giappone e da quel momento ci chiamiamo così. Ci eravamo allontanate per un ...