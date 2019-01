Australian Open 2019 oggi 21 gennaio | orari e ordine di gioco delle partite Programma

Australian Open 2019 : Super sfida Halep-Williams - in campo anche Djokovic contro Medvedev : La seconda settimana degli Australian Open 2019 ha già confezionato una clamorosa sorpresa, con l’eliminazione di Roger Federer per mano di Stefanos Tsitsipas. Continuano domani gli ottavi di finale con le sfide della parte alta sia del tabellone femminile che di quello maschile. La sfida più attesa della giornata è senza dubbio quella che vede di fronte Simona Halep e Serena Williams, che vorrà vendicare la sconfitta della sorella Venus ...

Australian Open - Tsitsipas batte Federer : chi è il 20enne greco che ora punta a scalzare i “vecchi” dal trono del tennis : Un passaggio di consegne che ricorda quel Wimbledon 2001, quando un giovane Roger Federer batté l’allora 31enne Pete Sampras. Il 2oenne greco Stefanos Tsitsipas raggiunge il suo primo quarto di finale agli Australian Open, eliminando agli ottavi proprio Federer – vincitore in terra Australiana in sei occasioni e detentore del titolo – con il risultato di 6-7 7-6 7-5 7-6. Tsistipas diventa così anche il primo giocatore del suo ...

Australian Open 2019 - tabellone femminile : Petra Kvitova e Danielle Collins sul velluto. Ashleigh Barty infiamma Melbourne : Crollano le teste di serie a Melbourne: nel quarto turno della parte bassa del tabellone femminile salutano gli Australian Open di tennis la numero 2, la tedesca Angelique Kerber, e la numero 5, la statunitense Sloane Stephens, eliminate rispettivamente dalla statunitense Danielle Collins e dalla russa Anastasia Pavlyuchenkova. Ai quarti anche la ceca Petra Kvitova, che si sbarazza della millennial statunitense di origini russe Amanda Anisimova, ...

Australian Open – Impresa Pavlyuchenkova : la russa elimina Sloane Stephens in rimonta : Sloane Stephens ko agli ottavi di finale degli Australian Open: Anastasia Pavlyuchenkova si impone in rimonta al terzo set Disco rosso per Sloane Stephens: la tennista americana si ferma agli ottavi di finale degli Australian Open. La numero 5 al mondo, ex campionessa degli US Open, si arrende ad una strepitosa Anastasia Pavlyuchenkova capace di imporsi in rimonta, dopo aver perso al tie-break il primo set, per poi vincere al terzo periodo ...

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Sloane Stephens ed Angelique Kerber salutano Melbourne : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone MASCHILE DEGLI Australian Open 2019 QUARTI DI ...

Tennis - Australian Open : Djokovic batte Shapovalov : Getty Images Tennis, Australian Open: Camila Giorgi Halep batte Venus Williams La partita clou della serata di Melbourne vedeva di fronte la numero 1 del mondo Simona Halep e la statunitense Venus ...

Australian Open 2019 - Roger Federer annuncia : “Parteciperò al Roland Garros 2019” : “Sono in una fase in cui voglio fare quello che mi piace. Ho la sensazione che non sia necessario un lungo stop. Giocherò il Roland Garros“, con queste parole in conferenza stampa Roger Federer stupisce tutti per tempi e modi. Sì perché, dopo la sconfitta contro il talentuoso greco Stefanos Tsitsipas negli ottavi di finale degli Australian Open 2019, non ci si aspettava un annuncio del genere da parte dello svizzero. Ma a Roger piace ...

Australian Open 2019 - tabellone maschile : Nadal e Tiafoe volano ai quarti di finale - Federer sconfitto da Tsitsipas : Si sono disputati quest’oggi i primi quattro incontri degli ottavi di finale del tabellone maschile degli Australian Open 2019, relativi alla parte bassa del main draw. Andiamo, dunque, ad analizzare quanto accaduto. A dare il via alle danze ci ha pensato il giovane statunitense Frances Tiafoe che, dopo aver eliminato il nostro Andreas Seppi nel terzo turno, si è preso la soddisfazione di sconfiggere per 7-5 7-6 (6) 6-7 (1) 7-5 il bulgaro ...

Australian Open - Tsitsipas elimina Federer. Nadal rullo su Berdych : Tiafoe, virtualmente numero 29 del mondo, più 10 rispetto a inizio torneo, è il più giovane statunitense a raggiungere i quarti in questo torneo dal 2003 quando il ventenne Andy Roddick si spinse ...