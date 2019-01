Aree protette | sbancamento abusivo nel parco del Vesuvio | 72enne denunciato per

Ambiente - il Ministro Costa : istituite 92 nuove Aree protette nel Mezzogiorno : Il Ministro dell’ Ambiente Sergio Costa ha firmato ieri sera i decreti per l’istituzione di 92 nuove aree protette : si tratta di Zone di speciale conservazione (Zsc) in Molise, Abruzzo, Puglia e Basilicata. Nello specifico, 24 sono in Puglia (tra le quali le Isole Tremiti e la Foresta Umbra), in Molise ce ne sono 25 (tra cui le foci del Tringo e del Biferno), 42 in Abruzzo (tra cui il Lago di Scanno, il Sirente-Velino, il Monte ...

“Obiettivo Terra” : al via la 10ª edizione del concorso dedicato alle bellezze e alle peculiarità dei Parchi e delle Aree Marine Protette d’Italia : Al via dal 21 dicembre 2018 “Obiettivo Terra” 2019, la nuova edizione del concorso di fotografica geografico-ambientale promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana Onlus, dedicato alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio ambientale, del paesaggio, dei borghi, delle peculiarità e delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali dei Parchi Nazionali, Regionali, Interregionali e ...

Enel X e Lazio - Colonnine di ricarica anche nelle Aree protette : Le Colonnine di ricarica per le auto elettriche arriveranno anche nei parchi regionali del Lazio, grazie allintesa tra Regione ed Enel X. Lassessore allAmbiente, Enrica Onorati, e Francesco Venturini, per lazienda energetica, hanno siglato un protocollo dintesa per la mobilità elettrica nelle aree protette per un turismo ecosostenibile e per la realizzazione di una rete di ricarica.14 mila Colonnine entro il 2020. Lintesa rientra nel Piano per ...