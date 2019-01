' Anna aveva dolori forti e la pancia che esplodeva | chi ha sbagliato paghi'

Cremona - palpeggiò 12enne : condAnnato a 6 anni autista scuolabus. Il pm ne aveva chiesti due : “Fatto di minore gravità” : condannato a sei anni di reclusione per violenza sessuale aggravata l’autista di uno scuolabus accusato di aver palpeggiato una 12enne cremasca. Il tribunale di Cremona ha triplicato la pena richiesta dal pm Francesco Messina, che aveva chiesto due anni per l’imputato, un uomo sposato e padre di una bimba piccola, perché una ‘pacca sul sedere’ va considerata “un fatto di minore gravità“. I fatti contestati, ...

Cremona - molestò una 12enne : condAnnato a 6 anni - Il pm ne aveva chiesti 2 : Il pm aveva chiesto due anni, i giudici ne hanno inflitti sei. Un autista di scuolabus di Cremona è stato condannato per violenza sessuale aggravata per avere palpeggiato il sedere e tentato di ...

Tragedia Rigopiano - condAnnato papà di una vittima - aveva oltrepassato divieto per deporre dei fiori : Pescara - Alessio Feniello, padre di Stefano, una delle 29 vittime del disastro dell'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), è stato condannato dal gip del tribunale di Pescara a pagare una multa di 4.550 euro, per avere violato, il 21 maggio scorso, i sigilli giudiziari apposti per delimitare l'area nella quale si verificò la Tragedia. La sentenza di condanna emessa dal giudice Elio Bongrazio, su richiesta del pm Salvatore ...

Anna VALLE/ "Fabrizio Frizzi aveva la capacità di essere un compagno di giochi e di lavoro" - Domenica In - : ANNA VALLE ospite a Domenica In, ripercorre il suo passato televisivo al fianco di Fabrizio Frizzi. La vittoria a miss italia, la carriera da attrice...

Napoli - mette il guinzaglio del cane alla compagna che aveva deciso di lasciarlo : condAnnato a un anno quattro mesi : Ha messo al collo il guinzaglio del cane alla sua ragazza, che lo voleva lasciare, dopo averla presa a schiaffi e pugni. È successo a Napoli, nei pressi dei Gradoni di Chiaia, dove un uomo è stato fermato dalla Polizia Municipale, avvisata da alcuni passanti. Giudicato per direttissima, l’uomo è stato condannato a un anno e 4 mesi con l’applicazione del divieto di avvicinamento alla compagna. Secondo quanto ricostruito ...

"Aveva tentato il suicidio" : l'ultimo video di Anna - italiana morta in Messico : Una tv messicana ha pubblicato un video risalente allo scorso 18 dicembre, quando la sub veronese venne tratta in salvo dopo...

Vetri dell'auto appAnnati? La soluzione economica a cui nessuno aveva pensato : Quante volte in inverno vi sarà capitato di salire in auto e ritrovarvi impossibilitati di partire a causa dei Vetri eccessivamente appannati. C'è chi tenta di risolvere il problema "sparando" dell'...

Giallo in Messico - trovata morta turista veronese : Anna Ruzzenenti aveva 27 anni : Anna Ruzzenenti, istruttrice subacquea di 27 anni della provincia di Verona, è stata trovata senza vita in Messico, dove era partita una decina di giorni fa per una vacanza. Mistero sulle cause del decesso, si aspettano i risultati dell'autopsia: "Addio. Insegna agli angeli ad apprezzare la natura e tutto ciò che la circonda".Continua a leggere

Shoah - le ferrovie olandesi risarciscono i parenti degli ebrei deportati : anche Anna Frank aveva viaggiato sui loro treni : Le ferrovie olandesi per la prima volta risarciranno i parenti degli ebrei vittime dell’olocausto. L’annuncio è stato dato dalla Nederlandse Spoorwegen, la compagnia nazionale, ed è arrivato solo dopo una lunga battaglia. A lottare per questo diritto Salo Muller, figlio di due deportati, che nel 2017 ha iniziato a chiedere un indennizzo alla Ns. Sui treni della compagnia, infatti, i genitori di Muller nel 1941 furono trasportati da ...

Morto Giovanni Annarumma - il giovane calciatore aveva 22 anni : È Morto Giovanni Annarumma. Il giovane calciatore del Castellana Fontana, squadra che milita nel campionato di Promozione, in Emilia Romagna, se n'è andato a soli 22 anni per gli esiti di un brutto male contro il quale ha lottato con forza e coraggio. Originario della famosa località campana di Pompei, il giocatore attualmente risiedeva a Carpaneto, in provincia di Piacenza. La notizia della prematura morte di Annarumma ha destato il profondo ...

Napoli - Annalisa muore per un male incurabile : aveva 19 anni : Purtroppo bisogna parlare ancora una volta dell'ennesima giovane vita stroncata a causa di un brutto male. Questa volta il drammatico episodio si è consumato in provincia di Napoli, precisamente nel noto comune di Torre del Greco, dove una ragazza di appena diciannove anni, Annalisa Borriello, si è dovuta arrendere alla sua malattia dopo aver combattuto con tutte le sue forze per diverso tempo. L'ennesima prematura morte che ha colpito una ...

Germania - Süle cercato dalla Turchia : 'Li aveva ingAnnati il mio cognome' : Roba da "Lost in Translation", incomprensione che ha trovato spazio pure nel calcio. Per informazioni chiedere a Niklas Süle , gigantesco difensore del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca . ...