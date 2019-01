Ancona | bomba day | pericolo cessato Ultime notizie | prefetto ' attività andata a buon

Bomba Ancona - al via disinnesco : ANSA, - Ancona , 20 GEN - Sono cominciate alle 9:25 le operazioni da parte del Reggimento genio ferrovie di Castel Maggiore per neutralizzare l'innesco della Bomba della Seconda Guerra Mondiale ...

Evacuati quattro quartieri di Ancona : artificieri a lavoro per disinnescare una bomba della Seconda guerra mondiale : Sono stati Evacuati quattro quartieri di Ancona per consentire agli artificieri di disinnescare un ordigno della Seconda guerra mondiale ritrovato ad ottobre non lontano dalla stazione. In tutto sono 12 mila gli anconetani che per qualche ora devono lasciare la propria casa. Alcuni si sono allontanati già ieri, mentre gli altri stanno lasciando i propri appartamenti assistiti dai volontari della Protezione civile e dell’associazione ...