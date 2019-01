Ancelotti: «Ruiz una grande, grande centrocampista moderno»

ilnapolista

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Carlointervistato ai microfoni di Sky al termine della gara contro la Lazio:«Il campionato è molto importante al di là della questione Juve, abbiamo una rosa tale che possiamo gestire tutte e tre le competizioni. Oggi sembrava che non mancasse nessuno. Non ci poniamo obiettivi a lungo termine, dobbiamo stare lì e vedere cosa succede, qualcosa succede per forza»Il miglior Napoli stagionale? «Non lo so. Abbiamo fatto molto bene e c’è stata tanta generosità e anche difficoltà che potevamo gestire meglio»8 gol in 8 partite, Milik a chi assomiglia e può ancora migliorare?«Milik è Milik, non assomiglia a nessuno. Può migliorare con la continuità. E’ stato fermo due anni ed era inevitabile aspettarlo. Abbiamo lavorato soprattutto sul fisico, lavori di reattività per dare forza sulle gambe. E’ normale che un attaccante che è stato fuori due anni, non ...