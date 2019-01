Amici 18 | i ragazzi occupano la scuola dopo l' esclusione di Marco Alimenti RUMORS

Blastingnews

(Di domenica 20 gennaio 2019) L'eliminazione didalladi, si dice abbia scatenato la reazione furente dei suoi compagni d'avventura: sul web, infatti, in queste ore si legge che tutti gli allievi della diciottesima edizione del talent, avrebbero occupato la struttura dove solitamente fanno lezione con cartelloni e "minacciando" di non esibirsi più finché non verrà data una seconda chance al ballerino.Gli allievi di'insorgono'l'eliminazione diLa notizia che sta circolando in rete in questi minuti, ha del clamoroso: pare che idiabbiano deciso di occupare lain seguito all'didalla trasmissione, ritenuta secondo loro ingiusta. Stando ai gossip che stanno impazzando di recente, tutti i componenti della classe del talent show, avrebbero riempito lo studio di Cinecittà dove si registra il programma, di cartelloni ...