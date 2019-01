Amici 18 | i concorrenti occupano la scuola dopo l' eliminazione di Marco Alimenti

blogo

(Di domenica 20 gennaio 2019)Scoppia il '68 nell'accademia più famosa della televisione italiana. Per la prima volta nella sua storia, ladidi Maria de Filippi è stata occupata dagli allievi, che hanno pianificato e messo in atto una protesta in seguito alla decisione del professor Timor Steffens di eliminare dal talent il ballerino, membro della squadra Atene.Il motivo della ribellione si cela nella linea didattica adottata da Timor, che ha voluto eliminare il giovane ballerinoaver deciso di non concedergli alcuna lezione, oltre alla prima di qualche giorno fa, perché non vede in lui margini di miglioramento nella sua materia. I giovani talenti hanno tappezzato le aule di striscioni con slogan come "DIRITTO ALLO STUDIO" e "LET ME GROW, CHANGE AND BE MYSELF", indossando magliette con l'hashtag #FAMMISTUDIARE.18, ila ...