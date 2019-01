Alla scoperta del Salento | Chiesa della Purità a Gallipoli | rifugio per viandanti e

Fortnite - scoperta una fAlla nella sicurezza : a rischio i dati degli utenti : Adesso neppure il mondo dei videogiochi è più così sicuro. Sotto attacco oggi ci è finito Fortnite, il popolarissimo videogame online con oltre 80 milioni di giocatori in tutto il mondo. Negli ultimi giorni è stata scoperta una falla nel sito web del gioco che, se sfruttata, avrebbe potuto garantire agli hacker libero accesso ai dati personali e alla carta di credito degli utenti. È stata Check Point, azienda americana esperta in soluzioni di ...

L'Italia a morsi - Con Chiara Maci - su Food Network Alla scoperta degli Home Restaurant della tradizione : Debutta nella seconda serata di mercoledì L'Italia a morsi - Con Chiara Maci, da stasera 16 gennaio alle 22.00 su Food Network (DTT, 33) con la Food blogger - in tv anche come giurata nella nuova edizione di Cuochi e Fiamme - nel ruolo di 'esploratrice' della tradizione e degli Home Restaurant d'Italia nelle mani delle Cesarine, membri della più antica rete di cuoche casalinghe d'Italia.prosegui la letturaL'Italia a morsi - Con Chiara ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : Alla scoperta di Lara Naki Gutmann - giovane promessa azzurra in rampa di lancio : La squadra della Nazionale azzurra di Pattinaggio artistico che tra meno di una settimana affronterà i Campionati Europei, quest’anno in programma nella città di Minsk (Bielorussia), è un mix perfetto tra pattinatori veterani e nuove, giovanissime, promesse. Tra queste spicca Lara Naki Gutmann, sedicenne di Rovereto tesserata con il Circolo Pattinatori Artistici di Trento, società sportiva già passata agli onori delle cronache per aver ...

Zahi Hawass : "Ad un passo dAlla scoperta della tomba di Cleopatra" : ' Credo di sapere dov'è sepolta Cleopatra '. Zahi Hawass scuote il mondo preannunciando, plausibilmente e in un futuro molto vicino, l'imminenza di una delle più importanti scoperte archeologiche del secolo e lo fa da una gremitissima aula dell' Università di Palermo ...

Le scuole Valerga Alla scoperta dell'acqua con il film "Il Bacio Azzurro" : E gli sarà svelato l'arcano segreto: la semplicità e la delicata armonia di un mondo tanto diverso da quello artificiale che l'uomo si è creato, e ne comprenderà il profondo significato per la vita. ...

Alla scoperta dei migliori U23 della Serie A : Torino-Fiorentina 0-2, Pioli: "Chiesa? Va a mille anche in allenamento" numeri La grande iniziativa 'Giovani Promesse' Gillette coinvolge anche la parte web della Gazzetta dello Sport , che oggi ha ...

Gladiatori - orsi e lupi : Alla scoperta della Bergamo romana e della sua Arena : ... tuttavia nulla potrà impedire alla nostra mente di immaginare cruenti spettacoli ai piedi del Colle di San Giovanni. L'immagine si riferisce a via Arena, dove secondo alcune ricostruzioni sarebbe ...

Alla scoperta dell'ispirato Touch Type Tale - un mix di RTS e typing game : Touch Type Tale è l'ultimo arrivato nel genere di nicchia dei typing game.A differenza della maggior parte dei giochi di questo tipo, che sono in genere attività frenetiche, Touch Type Tale è un titolo di strategia in tempo reale (RTS) più rilassato. Tutto ciò che farete nel gioco dovrà essere fatto non cliccando, ma digitando.Per rendere le cose più sensate, Touch Type Tale offre un approccio RTS più semplificato, eliminando l'aspetto micro e, ...

Archeologia : Alla scoperta del santuario nuragico di Santa Vittoria [VIDEO] : Il villaggio-santuario di Santa Vittoria, che deve il suo nome alla vicina chiesetta campestre, si estende per oltre 3 ettari nell’estremità sudoccidentale dell’altopiano della Giara, a Serri, in Sardegna. La definizione di santuario federale nuragico, coniata dall’archeologo Giovanni Lilliu, indica un luogo di culto frequentato da comunità di villaggio anche distanti tra loro. Generalmente dedicati al culto delle acque – ...

Da survival sci-fi post-apocalittico a FPS horror : Alla scoperta dello sviluppo di Witchfire : The Vanishing of Ethan Carter è stato pubblicato nel 2014 e la sua versione in Unreal Engine 4 è arrivata sul mercato l'anno dopo. Lo sviluppo dell'interessante Witchfire è quindi iniziato intorno a fine 2015, circa tre anni fa. Nonostante questo l'FPS con atmosfere horror molto probabilmente arriverà sul mercato solo nel 2020 (forse anche successivamente in realtà).Il motivo per questo sviluppo così dilatato? Il team di The Astronauts cerca di ...

Alla scoperta di Sylas - il nuovo campione di League of Legends : Riot Games ha svelato il 143° campione del famosissimo MOBA League of Legends, Sylas.Sylas: The Unshackled, il titolo completo del campione, è un prigioniero fuggito con catene avvolte intorno ai polsi. Nel gioco, il campione utilizza principalmente queste catene per scopi di combattimento e sono coinvolte nella maggior parte delle sue abilità, che includono il Chain Lash, un'abilità che infligge danno e rallenta i nemici, insieme a Abscond / ...

Mattia Binotto - Alla scoperta del nuovo team principal Ferrari F1 : ... prima di lui Stefano Domenicali , Marco Mattiacci e Maurizio Arrivabene , " avrà il compito di riportare sul tetto del mondo la Scuderia di Maranello, una squadra che non conquista un titolo iridato ...

TOTY Fifa 19 : Alla scoperta del Team of the Year - la “Squadra dell’anno”! Disponibile dal 7 gennaio! Si parte dagli attaccanti! : Sta per arrivare su FUT la squadra più forte dell’anno! Manca infatti davvero poco all del TOTY di Fifa 19, il Team of The Year composto dai migliori giocatori della passata stagione! Offerta! Fifa 19 - PlayStation 4 Electronic Arts - Videogioco 69,99 € - 30,40 € 39,59 € Fino al 2016 il TOTY corrispondeva […] L'articolo TOTY Fifa 19: alla scoperta del Team of the Year, la “Squadra dell’anno”! Disponibile dal 7 ...