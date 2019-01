Alitalia | indiscrezioni a raffica | al centro lo spauracchio degli esuberi

finanza.lastampa

: RT @CGILVolo: Alitalia: Filt Cgil, no a ennesimo piano esuberi Governo smentisca, indiscrezioni molto preoccupanti 19 Gennaio , 13:04 (AN… - FILT_Roma_Lazio : RT @CGILVolo: Alitalia: Filt Cgil, no a ennesimo piano esuberi Governo smentisca, indiscrezioni molto preoccupanti 19 Gennaio , 13:04 (AN… - DErcoleD : RT @CGILVolo: Alitalia: Filt Cgil, no a ennesimo piano esuberi Governo smentisca, indiscrezioni molto preoccupanti 19 Gennaio , 13:04 (AN… - filtcgilvenezi1 : RT @fcuscito: Su #Alitalia no a ennesimo piano lacrime e sangue per i lavoratori. Il #Governo smentisca le indiscrezioni della stampa sui p… -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Una crisi quella diancora tutta da gestire e un copione che si sta scrivendo in queste ore dove certo non mancanofuorvianti. Ai 1.500 dipendenti già in cassa integrazione ...