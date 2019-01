Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi : "Avrei voluto loro come opinioniste" : Ospite di Silvia Toffanin, a Verissimo, la conduttrice dell'Isola ha svelato che le sarebbe piaciuto avere come opinioniste...

Alessia Marcuzzi : “Volevo Gaia e Wilma opinioniste all’Isola” - poi parla di Brosio : Alessia Marcuzzi voleva all’Isola dei Famosi le compagne dei suoi ex fidanzati Alessia Marcuzzi è pronta per il ritorno dell’Isola dei Famosi, in partenza su Canale 5 giovedì 24 gennaio. Ospite di Verissimo la conduttrice ha svelato qualche retroscena della nuova edizione. Dove, inizialmente, sognava di vedere come opinioniste Gaia Lucariello e Wilma Fassol. Che […] L'articolo Alessia Marcuzzi: “Volevo Gaia e Wilma ...

Alessia Marcuzzi a Verissimo tra critiche e bullismo : «Se reggono mostro le gambe fino a 70 anni» : «Se le gambe reggeranno, lo farò fino a che avrò 70 anni». Alessia Marcuzzi è pronta per l'Isola dei Famosi 2019 e ospite della puntata di oggi di Verissimo si...

Alessia Marcuzzi svela un segreto di Paolo Brosio a Verissimo : Verissimo: Alessia Marcuzzi svela un retroscena su Paolo Brosio Alessia Marcuzzi è stata ospite sabato 19 gennaio a Verissimo. La conduttrice ha parlato dell’Isola dei Famosi e ha svelato un aneddoto su Paolo Brosio. La sfida più difficile per il giornalista non sarà la fame, ma le tentazioni femminili. E chissà se in Honduras l’ex inviato troverà l’amore. La Marcuzzi ha confessato a Silvia Toffanin che Brosio è una scheggia ...

VIDEO | Alessia Marcuzzi parla del figlio : 'Sono una suocera simpatica' : Pronta per una nuova 'Isola dei Famosi', Alessia Marcuzzi ha raccontato anche delle curiosità sulla sua vita privata a...

VERISSIMO/ Anticipazioni e ospiti 19 gennaio : Alessia Marcuzzi - Fabrizio Corona - Federica Nargi e Iva Zanicchi : VERISSIMO, Anticipazioni e ospiti 19 gennaio: ai microfoni di Silvia Toffanin si raccontano Corona, Alessia Marcuzzi, Nardi, Federica Nargi e Zanicchi.

Isola dei Famosi 2019 - quando parte e chi sono i concorrenti della nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi : Ci siamo. Sta per partire una nuova edizione di uno dei reality più amati dal pubblico televisivo: Isola dei Famosi 2019 . Un cast di naufraghi che promette bene, una conduttrice come Alessia Marcuzzi ...

Isola dei famosi - la frase storta di Alda D'Eusanio che fa infuriare Alessia Marcuzzi : Alta tensione prima del via dell' Isola dei famosi , soprattutto dopo la cena tra la conduttrice Alessia Marcuzzi ed Alda D'Eusanio , opinionista del reality show. Alfonso Signorini infatti ha ...

Alda D’Eusanio : i complimenti a Simona Ventura deludono Alessia Marcuzzi? : Simona Ventura e Alessia Marcuzzi: Alfonso Signorini bacchetta Alda D’Eusanio Si prevedono scintille nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Soprattutto dopo la recente cena tra Alessia Marcuzzi e Alda D’Eusanio, nuova opinionista del reality show. Come rivelato da Alfonso Signorini a CR4-La Repubblica delle Donne, la D’Eusanio ha elogiato a più non posso Simona Ventura proprio […] L'articolo Alda ...

Alessia Marcuzzi riceve body shaming/ Video - ecco come ha reagito : "Trasformo i miei difetti in pregi!" : Alessia Marcuzzi oltre ad essere una valida professionista, ha sempre preso le critiche in maniera intelligente e con il sorriso, ecco cosa è successo.

Alessia Marcuzzi - la risposta ultra-sexy agli insulti degli haters : Alessia Marcuzzi sfila su Instagram con un abitino cortissimo che mostra le gambe. E a chi dice che sono storte, risponde: "Con il tempo ho imparato che, se portate con disinvoltura un difetto, potete trasformarlo in un pregio...o comunque in qualcosa di unico che avete solo voi. Detto questo le mie

Alessia Marcuzzi prima dell’Isola dei Famosi parla del Grande Fratello : L’Isola 2019: Alessia Marcuzzi nostalgica del suo Grande Fratello Anche Alessia Marcuzzi ha voluto condividere su Instagram la #10yearschallenge, postando una sua foto risalente a 10 anni fa. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha ricordato che nel 2009 era stata al timone dell’edizione del Grande Fratello più lunga della storia: Alessia ha precisato infatti che durante quell’annata il reality si era prolungato fino ad ...

Alessia Marcuzzi - nostalgia del Grande Fratello : parla la conduttrice : Alessia Marcuzzi, scatta la nostalgia del Grande Fratello: le parole della conduttrice Alessia Marcuzzi è pronta a tornare al timone dell’Isola dei Famosi (la nuova edizione partirà il 24 gennaio), ma il suo cuore e la sua passione continuano a essere rapiti anche da un altro reality, il Grande Fratello: dolce nostalgia che non se […] L'articolo Alessia Marcuzzi, nostalgia del Grande Fratello: parla la conduttrice proviene da Gossip ...

Alessia Marcuzzi sui social risponde alle critiche sulle sue gambe : Alessia Marcuzzi è stata impegnata in uno shooting fotografico per la nuova edizione de “L’isola dei famosi” e tra uno scatto e l’altro, ha avuto il tempo su “Instagram” per rispondere a chi l’ha sempre criticata per l’imperfezione delle sue gambe. ““A Marcú…Te ce passa un treno in mezzo alle gambe!” Questa era una delle frasi più carine che mi dicevano ai tempi della scuola. Avevano ragione, lo so!” esordisce con ...