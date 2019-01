VIDEO Fognini-Carreno Busta Highlights Australian Open | il ko amaro del ligure contro lo

oasport

(Di sabato 19 gennaio 2019) Fabionon sfata il tabù rappresentato da Pablo(n.23 del mondo) e perde nel terzo turno degli2019 a Melbourne. L'azzurro è stato sconfitto per la sesta volta in altrettanti confronti dall'iberico con il punteggio di 6-2 6-4 2-6 6-4 in 2 ore e 33 minuti di partita. Unassente ingiustificato nelle prime due frazioni che poi si è scosso nel terzo parziale, avendo un break di vantaggio nel quarto. Poi dal terzo game si è spenta la luce e per l'azzurro non c'è stato nulla da fare. L'iberico conquista così l'accesso agli ottavi di finale dove incontrerà il giapponese Kei Nishikori(n.9 del mondo) che ha superato il portoghese Joao Sousa (7-6 (6) 6-1 6-2). Di seguito glidel confronto:GLIDI FABIO– PABLO