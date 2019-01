VIDEO Atletica | Claudio Stecchi salta 5 70 con l’asta! Secondo italiano di sempre al

oasport

(Di domenica 20 gennaio 2019) Inatteso show diMichelal Top Perche Plus di Nevers (Francia), il 27enne hato un rilevante 5.70 m con la sua asta ed è diventato ildi tutti i tempi a livello indoor, alle spalle soltanto del 5.82 di Giuseppe Gibilisco datato 2004. Considerando anche le gare all'aperto il toscano è il terzo azzurro della storia., che ha così migliorato il proprio primato assoluto di tre centimetri, ha superato l'asticella al terzo tentativo e ha poi provato 5.75 commettendo però tre nulli (il terzo di poco). Grazie a questo risultato l'astista ha staccato il minimo per gli Europei al coperto (1-3 marzo a Glasgow) ed è a un solo dal centimetro dal pass per i Mondiali di Doha.SALTO 5.70