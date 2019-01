Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 11 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO E GENZANO ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA. ORA DIAMO UNO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 9.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. DIAMO QUINDI UNO SGUARDO AGLI EVENTI: A CERVETERI TORNA ANCHE QUEST’ANNO LA TRADIZIONALE FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE, IN PROGRAMMA OGGI E DOMANI. IN PARTICOLARE LA GIORNATA ODIERNA SARÀ CARATTERIZZATA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 8.05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio IL TRAFFICO SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA A1 Roma NAPOLI PER LA PRESENZA DI BANCHI DI NEBBIA TRA CEPRANO E VALMONTONE. NEBBIA A BANCHI ANCHE SULLA A24 Roma TERAMO TRA CASTEL MADAMA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 19 GENNAIO 2019 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI BUongiorno E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA A COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA A1 Roma NAPOLI PER LA PRESENZA DI BANCHI DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 20:20 GIANMARCO TULLI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN GENERALE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO QUALCHE PROBLEMA SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI ALTEZZA LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E GRANITI IN ENTRAMBI I SENSI. CODE SULL’APPIA IN PROSSIMITA’ ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 19:35 GIANMARCO TULLI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN GENERALE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA LA LAURENTINA E L’APPIA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI ALTEZZA LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 19:05 GIANMARCO TULLI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E A24 Roma TERAMO IN INTERNA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. SULLA CASSIA VEIENTANA CODE TRA PIETRA PERTUSA E FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA CASILINA TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 18:35 GIANMARCO TULLI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E A24 Roma TERAMO IN INTERNA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA TIBURTINA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 18:05 GIANMARCO TULLI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E A24 Roma TERAMO IN INTERNA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. DISAGI SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA VALLELATA E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE LATINA SULLA CASSIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 17:35 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E A24 Roma TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 17:05 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E A24 Roma TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 16:20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO TRA PORTUENSE E TRIONFALE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 15:20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA AURELIA E CASALOTTI E PROSEGUENDO SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE TRA ANAGNINA E APPIA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 18 GENNAIO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO SI RALLENTA IN INTERNA TRA APPIA E ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA. QUALCHE PROBLEMA ANCHE SULLA NETTUNENSE, CODE NEI PRESSI DI PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE VIENE INDICATA REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL ...