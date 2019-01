Verissimo | Iva Zanicchi sbotta su Baglioni e Sanremo 2019

Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 19 gennaio : Alessia Marcuzzi - Fabrizio Corona - Federica Nargi e Iva Zanicchi : VERISSIMO, Anticipazioni e ospiti 19 gennaio: ai microfoni di Silvia Toffanin si raccontano Corona, Alessia Marcuzzi, Nardi, Federica Nargi e Zanicchi.

Verissimo - Ivan Cattaneo : 'Sono stato in un ospedale psichiatrico - per la mia sessualità' : Lo scorso sabato pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di 'Verissimo', il talk-show condotto dall'elegante Silvia Toffanin che ha visto tra gli ospiti in studio l'ultimo eliminato dalla casa del Grande Fratello, Ivan Cattaneo. L'ormai ex-gieffino ha rilasciato un'intervista, nel corso della quale ha confessato alcuni tristi episodi della sua vita, in particolar modo relativi alla sua omosessualità. Il suo fidanzato lo ha appena ...

Verissimo : Ivan Cattaneo parla dell’ex e scoppia a piangere : Ivan Cattaneo ospite a Verissimo confessa: “Sono tornato single” E’ appena finita una nuova puntata di Verissimo, e l’ultimo ospite ad essere stato intervistato da Silvia Toffanin è stato Ivan Cattaneo. Quest’ultimo ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip come concorrente e del suo travagliato passato, costellato dai brutti momenti legati al fatto che sia stato rinchiuso da ragazzino in un ospedale ...

Ivan Cattaneo a Verissimo : “Sono finito in un ospedale psichiatrico” : Ivan Cattaneo a Verissimo confessa per la prima volta il suo passato difficile, segnato da un ricovero in un ospedale psichiatrico. L’istrionico cantante, reduce dall’avventura del Grande Fratello Vip, si è raccontato senza filtri nel salotto di Silvia Toffanin, rivelando le grandi sofferenze vissute quando, a soli 13 anni, capì di essere gay. “Mi ero innamorato di un ragazzo – ha svelato Ivan Cattaneo -, ma all’epoca ...

