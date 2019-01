Verissimo | Fabrizio Corona perde un dente confessa | ‘Nella mia bara 40 mila euro’

Fabrizio Corona perde un dente a Verissimo - poi ammette : «Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez» : di Simone Pierini ' Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez. Gli aborti naturali di Nina Moric e Belen un dolore immenso. Sono fidanzato? Sto frequentando una persona, è un pò 'vecchia', o meglio non ...

Dalla dipendenza di cocaina a quella dei soldi - Fabrizio Corona si svela a Verissimo : “quando morirò 40 mila euro nella mia bara” : Fabrizio Corona si confessa a Verissimo: l’ex re dei paparazzi intervistato da Silvia Toffanin dopo l’uscita del suo libro ‘Non mi avete fatto niente’ “Nel carcere la palestra è l’unico luogo a non essere controllato dalle guardie. Quando bisogna litigare o regolare dei conti si va lì, e io a San Vittore ho litigato parecchio”. Così Fabrizio Corona, intervistato da Silvia Toffanin, racconta a ...

Silvia Provvedi su Fabrizio Corona a Verissimo : «L'ho amato tantissimo - ma ora non serve averlo nella mia vita» : nella puntata di oggi di Verissimo Silvia Provvedi ha parlato di Fabrizio Corona al termine della sua esperienza al Grande Fratello Vip. «Non servirebbe averlo nella mia vita - dice...

