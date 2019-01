Usa | Trump lancia appello bipartisan per fermare lo shutdown ma i democratici lo gelano

Usa : Pelosi boccia proposta Trump : ANSA, - WASHINGTON, 19 GEN - Pochi minuti prima che Donald Trump annunci la sua proposta per mettere fine allo shutdown, la speaker della Camera Nancy Pelosi definisce insufficiente e destinata al ...

Usa - la mossa di Trump per fermare lo shutdown : tutela per i migranti - : L'appello del presidente americano durante il discorso alla nazione: "Lavoriamo insieme". Poi la proposta in cambio dei fondi per il muro con il Messico. Ma i democratici dicono no

Due anni di Donald Trump alla Casa Bianca : un bilancio sul 2018 del Presidente Usa in 5 punti - Sky TG24 - : Il 20 gennaio 2017 il tycoon si insediava a Washington con la moglie Melania. In questi ultimi 12 mesi la sua presidenza è stata molto attiva: dalla pace con Pyongyang in politica estera alle elezioni ...

Usa - Trump : Impeachment? Si vuol far crollare la Borsa - : Se si vuol far cadere la Borsa, basta mettere sotto impeachmente Trump: è lo stesso presidente americano Donald Trump a scriverlo su Twitter: "L'economia - si legge - è una delle migliori nella nostra storia, con la disoccupazione al punto più basso in 50 anni e il mercato dei titoli pronto di nuovo a battere …

Trump avverte : "Se volete vedere crollare la Borsa - mettetemi in stato di accUsa! : ""L'economia è una delle migliori nella nostra storia, con la disoccupazione al livello più basso da 50 anni e la Borsa pronta per segnare nuovamente un record (stabilito da noi molte volte) e tutto quello che si è sentito ieri, basato su una storia falsa, è impeachment. Se volete vedere crollare la Borsa, mettetemi in stato di accusa!": lo twitta Donald Trump, dopo che il procuratore speciale del Russiagate Robert ...

Usa e Corea del nord : segnali positivi emessi dal secondo colloquio tra Kim Jong-un e Trump : Nonostante tra loro vi siano ancora divergenze sulla questione della denuclearizzazione, rimane ancora attendibile l'avvenire del processo di risoluzione politica della questione della penisola ...

Usa - Mueller smentisce BuzzFeed. Trump : 'Fake news nemiche del popolo' - : Il sito ha sostenuto che il presidente avesse ordinato al suo avvocato Michael Cohen di mentire al Congresso sul progetto per una Trump Tower a Mosca. Il procuratore ha definito "non accurate" le ...

Usa 2020 - in campo Mr. StarbucksMilionari cool all'assalto di Trump : USA 2020/ Ha trasformato una torrefazione di Seattle un marchio globale. Ora Howard Schultz, miliardario presidente di Starbucks e democratico, vuole sfidare Trump alle presidenziali 2020 Segui su affaritaliani.it

Ci sono un po’ di dubbi sulla grave accUsa di BuzzFeed a Trump : In una mossa senza precedenti il procuratore speciale Robert Mueller ha smentito l'articolo secondo cui Trump ordinò al suo avvocato di mentire al Congresso

Usa - attesa per annuncio importante di Trump su shutdown - : Il presidente su Twitter ha anticipato che oggi alle 15, le ore 21 in Italia,, in diretta dalla Casa Bianca, farà dichiarazioni "riguardanti la crisi umanitaria al confine sud e lo shutdown". La ...

Michael Cohen avrebbe mentito al Congresso su indicazione del presidente Usa riguardo la costruzione di una Trump Tower a Mosca : Adesso, Cohen torna nuovamente alla ribalta della cronaca, perché il sito BuzzFeed News ha pubblicato la notizia che Trump gli avrebbe detto di mentire sul progetto per la costruzione di una Trump ...

La Cina tende la mano a Trump - promette maxi acquisti di beni Usa : D'altra parte la fiducia degli investitori è direttamente proporzionale al timore che tra le due maggiori economie al mondo si riaccenda una guerra a colpi di dazi che peserebbe sull'intera economia ...

Donald Trump inventa la "formula-GerUsalemme" : una sovranità per due città : Ha ottenuto il via libera delle monarchie del Golfo, con i loro miliardi fondamentali per la ricostruzione di Gaza e per il mantenimento in vita degli apparati palestinesi, sia in versione Hamas che in quella dell'Autorità nazionale palestinese del presidente Mahmoud Abbas. Ha garantito all'amico Netanyahu il sostegno incondizionato da parte americana ad ogni operazione che Israele intenda continuare a portare avanti per contrastare la ...

RUSSIAGATE - TRUMP COSTRINSE COHEN A MENTIRE/ Ultime notizie - il presidente trema 'La più grave accUsa' : RUSSIAGATE, TRUMP COSTRINSE COHEN a MENTIRE/ Ultime notizie, il presidente trema "E' la più grave accusa nei suoi confronti fino ad ora"