Usa | Pelosi boccia proposta Trump

Trump cancella viaggio ufficiale della Pelosi in Egitto caUsa shutdown. Scontro istituzionale senza precedenti : Escalation nel braccio di ferro tra Donald Trump e la speaker della Camera Nancy Pelosi, terza carica dello stato. Uno Scontro istituzionale che raggiunge livelli senza precedenti con la lettera in cui la Casa Bianca annuncia alla esponente dem che il previsto viaggio all'estero che l'avrebbe portata a Bruxelles, in Egitto e in Afghanistan, è cancellato causa shutdown. "Se vuole può andare con un volo commerciale, afferma il ...

Usa - Trump non andrà a Davos. “Shutdown colpa dei dem”. E sul mancato confronto con Pelosi : “Fake news” : Donald Trump non andrà al World Economic Forum di Davos. Lo ha annunciato lo stesso presidente degli Stati Uniti su Twitter, chiedendo scusa agli organizzatori e dando la colpa di questa decisione alla “intransigenza dei democratici” che – a sua detta – sta causando lo shutdown, ovvero la crisi amministrativa che blocca il Paese. La decisione di cancellare la partecipazione al forum economico mondiale che si terrà nella ...

La donna dei record : Nancy Pelosi rieletta speaker della Camera Usa - : Troppo bianca, troppo vecchia politica per i gusti di alcuni dei nuovi eletti, quella frangia di "socialisti democratici" che vengono dalle classi basse e dalle minoranze. Se Nancy Pelosi era vestita ...

Usa - Trump si congratula con Pelosi : 23.30 Trump spunta a sorpresa nel primo briefing della stampa alla Casa Bianca del 2019 e si congratula con Nancy Pelosi eletta speaker della Camera. Trump ha auspicato di "lavorare insieme di fare molte cose, come le infrastrutture e molto altro ancora, so che lo vogliono davvero". E insiste sulla costruzione del muro: "Non possiamo avere la sicurezza dei nostri confini senza un muro, una barriera".

Usa : Pelosi a Trump - rispettare verità : ANSA, - WASHINGTON, 3 GEN - "Non mi illudo che sara' un compito facile. Ma l'importante e' rispettarci l'uno con l'altro e soprattutto rispettare la verita'": cosi' Nancy Pelosi nel suo primo ...

Usa - Nancy Pelosi eletta speaker della Camera : è la seconda volta - : La 78enne democratica, di origini italiane, aveva ricoperto lo stesso ruolo, che è la terza carica dello Stato, tra il 2007 e il 2011

Usa - la democratica Nancy Pelosi eletta speaker della Camera : La politica californiana ha dichiarato che ci sarà battaglia su molti fronti, da un'inchiesta sulle morti dei bambini migranti al Russiagate. E non esclude l'impeachment: "Non dovremmo evitare l'...

Usa - Nancy Pelosi eletta speaker Camera : 20.15 La democratica Nancy Pelosi è stata eletta speaker della Camera dei Rappresentanti del 116/mo Congresso americano Si tratta della terza carica dello stato. Quella di Pelosi, 78 anni, di origini italiane, è una storica rielezione, visto che ha ricoperto tale ruolo già dal 2007 al 2011. Vestita di fucsia e visibilmente emozionata Pelosi è giunta a Capitolo Hill con i familiari, affiancata in aula dai nipoti.

Si insedia il 116esimo Congresso Usa - la Camera sarà guidata dai Dem. Pelosi non esclude impeachment : Da oggi cambia il volto del nuovo Congresso americano e comincia una nuova era per il presidente statunitense, Donald Trump: lo promette Nancy Pelosi, la probabile nuova speaker della Camera, che preannuncia "un mondo nuovo", ben diverso da quello dei primi due anni dell'amministrazione. La politica californiana dichiara che ci sara' battaglia su molti fronti, da un'inchiesta sulle morti dei bambini migranti al Russiagate. E non esclude ...

Alexandria Ocasio Cortez sostiene Nancy Pelosi come speaker alla Camera dei rappresentanti Usa : La giovane neo eletta deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez, considerata un astro nascente del partito, dichiara di sostenere la candidatura di Nancy Pelosi come speaker della Camera. "Fino a quando la leader Pelosi resta il candidato a speaker più progressista può contare sul mio sostegno", ha twittato la Cortez. Un fronda di circa 20 deputati democratici si oppone alla rielezione della Pelosi come presidente della Camera ...