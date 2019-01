Una trentina i terroristi latitanti per i quali il governo è pronto a muoversi

Pakistan : bomba in un mercato - almeno 25 morti e Una trentina di feriti : Una bomba è esplosa in un mercato all'aperto nel nord-ovest del Pakistan. L'attacco è stato compiuto nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l'Afghanistan, in un momento in cui il bazar era pieno di gente. C’è stato un attacco anche al consolato cinese di Karachi: due militari sono morti.Continua a leggere