Un altro Schumacher nella storia Ferrari | il figlio Mick entra nella Driver Academy

Montezemolo speranzoso sulle condizioni di Schumacher : 'Ma non dico altro ' : Sono passati cinque anni dal terribile incidente sugli sci dell'ex campione di Formula 1 Michael Schumacher , ma nessuno si è dimenticato di lui. Anzi, tutti sperano ancora di poterlo rivedere sorridente e felice, come appariva al pubblico subito dopo uno dei tantissimi gran premi conquistati. Nonostante le notizie ottimistiche trapelate da alcuni media britannici nei giorni passati, in pochi conoscono le reali condizioni di salute del sette ...

Mick Schumacher in F2 - un altro passo verso la F1 : Step by step, Mick Schumacher sale di serie automobilistica e la sua scalata è prossima alla vetta della F1. Il figlio del sette volte campione del mondo Michael Schumacher ha annunciato il debutto in F2 nel 2019. Continuerà sotto l’egida del team italiano Prema dopo essersi appena laureato campione europeo di F3, centrando in ottobre sul circuito di Hockenheim un secondo posto sufficiente a garantirgli il titolo grazie a un primato ...