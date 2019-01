Un altro anno di grandi concerti

altro che boom economico - per Sapelli 'il 2019 sarà un anno di sangue - sudore e lacrime' : Lo storico dell’economia Giulio Sapelli, intervistato da 'Il Giorno', ha analizzato la situazione economica attuale su scala internazionale, smentendo indirettamente le dichiarazioni di Di Maio secondo il quale in Italia si potrebbe prossimamente avverare un nuovo boom dell'economia, un po’ come è accaduto da noi negli anni Sessanta del Novecento. Sapelli: 'Il 2019 potrebbe essere peggiore degli anni scorsi' Sapelli, nell'intervista, ha ...

Buon 2019 - in Lombardia un altro anno senza autonomia? Idee e rischi : E soprattutto, far di tutto per non far "scappare" in avanti il resto del paese: basta vedere la retorica politica finto-meridionalista che si è riaccesa in vista della scadenza di febbraio. E dunque,...

TEATRO REGINA MARGHERITA CALTANISSETTA Stagione 2018-2019 In altro Mare La stagione InaltroMare inaugura il nuovo anno con un lungo week end ... : ... Savino Maria Italiano, Olga Mascolo, Ivano Picciallo e Piergiorgio Maria Savarese, rifletteranno insieme al pubblico su alcuni temi molto attuali come la speculazione edilizia, la politica corrotta, ...

Nata donna - cambia sesso ma si innamora di un altro uomo : hanno avuto un bambino : La storia dell'originale coppia formata da Stephan Gaeth e Wyley Simpson che ha avuto un bambino in maniera naturale dopo che quest'ultima è rimasta accidentalmente incinta nel pieno del suo passaggio definitivo da donna a uomo.Continua a leggere

altro che sicurezza - ora gli italiani hanno più paura (e andrà peggio) : "Più pene per chi delinque". L'ultimo sondaggio tasta il polso all'Italia che (con)vive con la paura di essere vittima di...

Belen - dopo Iannone un altro sportivo nel cuore? La Rodriguez e la sua ‘amicizia speciale’ con Lavezzi : Belen Rodriguez volta pagina dopo Iannone: la showgirl in Sudamerica ha incontrato Ezequiel Lavezzi, solo amicizia tra l’argentina ed il calciatore? Belen Rodriguez sta trascorrendo una lunga vacanza in Sudamerica, insieme ad un’allegra combriccola di amici. Oltre all’ex rugbista Martin Castrogiovanni, in questi giorni insieme alla showgirl c’è un altro volto conosciuto allo sport italiano. Ezequiel Lavezzi, ...

Gwyneth Paltrow e Chris Martin - Capodanno insieme con i rispettivi compagni : ... l'autore e produttore televisivo Brad Falchuk , sposato nel 2018, mentre Chris Martin era in compagnia di Dakota Johnson , l'attrice divenuta celebre in tutto il mondo per 50 sfumature di grigio . ...

Bari - l incredibile Capodanno dei gemelli Andrea e Fabio uno è nato nel 2018 e l altro nel 2019 : Sono gemelli baresi, nati nello stesso ospedale. Ma in due anni diversi: uno nel 2018, l'altro nel 2019. Quei due minuti di distanza nel corso del parto hanno fatto la differenza per i figli di una ...

Reggio Calabria : la 'Virtus Reggio' conclude un altro anno ricco di successi e soddisfazioni : Tante le gratificazioni per i risultati sportivi conseguiti,le benemerenze ricevute e la partecipazione ad eventi e spettacoli importanti a cui e' stata chiamata a partecipare. Tra tutti, di grande ...

WWF : “Finisce un altro anno senza una vera svolta per clima e biodiversità” : “L’anno che si avvia alla conclusione ci lascia insoddisfatti perché, a livello globale, è mancato di un vero scatto in avanti rispetto alle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici e alla difesa della biodiversità che, come dimostrano i dati presentati dal WWF con il Living Planet Report continua ad essere in rapido declino in tutto il mondo: in soli 50 anni è scomparso più del 20% della superficie delle foreste dell’Amazzonia, mentre ...

San Silvestro e Capodanno - perché uno è festivo e l’altro no? : Nel mondo occidentale il giorno festivo è il 1 gennaio, Capodanno, ma la festa e la mangiata si fanno la sera precedente, quella di San Silvestro, il 31 dicembre, la vigilia in cui si fa il veglione, cioè si sta svegli fino a mezzanotte, al giorno e all’anno nuovo. Tutto accade nella notte fra l’ultimo giorno di un anno, in questo caso del 2018 e il primo del successivo, per il 2019. Dalla notte dei tempi è momento di espiazione, di chiusura di ...