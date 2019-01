Tunisino morto | Anselmo | “Per lo Stato i morti sono danni collaterali tollerabili”

ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 gennaio 2019) “Per lotollerabili”. “Farneticazioni del tribuno di turno”. La morte di Arafet Arfaoui, il 32ennecolto da un malore e deceduto dopo essereammanettato in seguito a un controllo della polizia nel centro di Empoli, è al centro di uno scambio di accuse tra l’avvocato Fabio, legale della famiglia Cucchi, e il capo della polizia Franco Gabrielli, secondo cui quelle del difensore delle famiglie di vittime di abusi in divisa“affermazioni avventare che alimentano solo posizioni estreme”. “Io rispetto le vittime e i loro familiari – ha detto Gabrielli – chiedo che analogo rispetto sia riferito ad uomini e donne che lavorano per riaffermare le legalità. Se qualcuno ha sbagliato – ha concluso il capo della polizia – pagherà per un giusto processo e non per le ...