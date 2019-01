Trump e lo shutdown | ' Sostegno per 3 anni a 800mila immigrati in cambio del muro al

Shutdown : Trump apre sui dreamer ma vuole i soldi per il muro : Un mese di blocco costa all'economia americana già oltre mezzo punto di Pil in meno, secondo le stime dei consiglieri del presidente, 13 punti base a settimana.

Shutdown - Trump tende la mano. Ma i democratici respingono l'offerta : Donald Trump parla alla nazione sulla fine dello Shutdown e sulla questione del muro al confine fra Stati Uniti e Messico. Per il presidente Usa, che ha parlato dalla Diplomatic room della Casa Bianca, al confine degli Stati Uniti "esiste una crisi umanitaria e di sicurezza che richiede azioni urgenti".Trump è tornato sulla sua proposta per finanziare il muro. In queste ore, il sito americano Axios aveva svelato in anticipo l'offerta di The ...

Usa - Trump lancia appello bipartisan per fermare lo shutdown ma i democratici lo gelano : Parlando alla nazione il presidente americano Donald Trump ha lanciato un appello a lavorare in modo bipartisan, "ad ascoltarsi, costruire fiducia e trovare soluzioni insieme", per risolvere lo ...

Usa - la mossa di Trump per fermare lo shutdown : tutela per i migranti - : L'appello del presidente americano durante il discorso alla nazione: "Lavoriamo insieme". Poi la proposta in cambio dei fondi per il muro con il Messico. Ma i democratici dicono no

Shutdown - continua il braccio di ferro tra Trump e i democratici : Il presidente americano Donald Trump non ha ancora ufficializzato la proposta di compromesso per mettere fine allo Shutdown e già da Washington i democratici hanno fatto sapere di non essere interessati.Secondo indiscrezioni di stampa, l'inquilino della Casa Bianca offrirà una legge che estende la protezione Daca per i 'dreamer' e lo status legale ai titolari di protezione temporanea (Tps) in cambio dei 5,7 miliardi di dollari di ...

Muro e shutdown : Trump parla alla nazione per uscire dallo stallo : Un mese di blocco costa all'economia americana già oltre mezzo punto di Pil in meno, secondo le stime dei consiglieri del presidente, 13 punti base a settimana.

Muro e shutdown : Trump parla alla nazione per uscire dallo stallo : Alle tre del pomeriggio (le 21 italiane) il presidente americano Donald Trump farà una dichiarazione alla nazione dalla Diplomatic reception room, una delle tre stanze ovali della Casa Bianca. Parlerà di sicurezza dei confini, di emergenza umanitaria e della sua proposta di realizzare il Muro al confine con il Messico, in quella che i suoi collaboratori descrivono come la terza offerta avanzata ai democratici per porre fine allo ...

Shutdown : il presidente Trump annuncia decisione importante : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scritto su Twitter che oggi farà un “annuncio importante riguardante la crisi umanitaria al confine sud, e sullo Shutdown“: avverrà alle 15 locali (le 21 in Italia), in diretta dalla Casa Bianca. Come noto, dal 22 dicembre 2018 il governo è paralizzato dallo Shutdown (blocco parziale delle attività federali) provocato dalla richiesta del presidente di 5,7 miliardi di dollari di ...

Usa - attesa per annuncio importante di Trump su shutdown - : Il presidente su Twitter ha anticipato che oggi alle 15, le ore 21 in Italia,, in diretta dalla Casa Bianca, farà dichiarazioni "riguardanti la crisi umanitaria al confine sud e lo shutdown". La ...

Tutti a casa per lo shutdown. A Davos non va nessuno. Trump nega un aereo a Nancy Pelosi - non a Melania : La casa Bianca ha ufficializzato la cancellazione della partecipazione di Donald Trump al World Economic Forum di Davos, prevista per la prossima settimana, a causa dello shutdown. Il presidente americano aveva anticipato la decisione già la scorsa settimana su Twitter. Il tycoon sarebbe dovuto arrivare in Svizzera il 22 gennaio.Ma la partecipazione a Davos è stata cancellata dalla casa Bianca per tutta la delegazione Usa, anche ...

Trump cancella viaggio ufficiale della Pelosi in Egitto causa shutdown. Scontro istituzionale senza precedenti : Escalation nel braccio di ferro tra Donald Trump e la speaker della Camera Nancy Pelosi, terza carica dello stato. Uno Scontro istituzionale che raggiunge livelli senza precedenti con la lettera in cui la Casa Bianca annuncia alla esponente dem che il previsto viaggio all'estero che l'avrebbe portata a Bruxelles, in Egitto e in Afghanistan, è cancellato causa shutdown. "Se vuole può andare con un volo commerciale, afferma il ...

Usa - federali senza stipendio e rifiuti nei parchi : ecco lo shutdown più lungo della storia. Per gli americani è colpa di Trump : Il 53 per cento degli americani ritiene che la responsabilità dello shutdown iniziato il 21 dicembre 2018 sia da attribuire principalmente a Donald Trump e ai repubblicani. Il 29 per cento biasima i democratici; il 13 per cento pensa che le colpe siano da dividere tra tutti gli attori in campo. Il sondaggio ABC News/Washington Post mostra un dato che negli ultimi giorni si è fatto sempre più evidente: il presidente – e il suo partito – stanno ...

Trump offre hamburger e patatine ai campioni di football. Il menù “americano” per colpa dello shutdown : Un buffet a base di hamburger, pizza e patatine fritte servito dal presidente americano Donald Trump in persona: sono stati accolti così, ieri sera nella East Room della Casa Bianca, gli atleti della squadra universitaria di football Clemson Tigers, vincitrice del campionato nazionale NCAA (National Collegiate Athletic Association): e come se la mancanza di personale provocata dallo shutdown non bastasse, Trump ha pagato il conto di tasca ...

Lo shutdown di Trump sta paralizzando la politica americana : Donald Trump a ottobre del 2016 a Virginia Beach, Virginia (Getty Images) Negli Stati Uniti, la chiusura dei servizi non essenziali del governo dovuta allo scontro politico sulla legge di bilancio è chiamata shutdown. Di solito succede quando il Congresso non riesce a trovare un accordo su come stanziare i fondi per l’anno fiscale successivo. Tutte le attività del governo federale statunitense richiedono infatti dei fondi garantiti ogni ...