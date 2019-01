: #Trump sta annunciando un compromesso ai Democratici sulla crisi migranti alla frontiera - TizianaFerrario : #Trump sta annunciando un compromesso ai Democratici sulla crisi migranti alla frontiera - CamilloAscoles1 : RT @repubblica: Shutdown, Trump propone un 'compromesso' ma i democratici rifiutano [news aggiornata alle 23:09] - Cyber_Feed : Ultim'ora #Trump a Democratici: lavoriamo insieme -

Parlando alla nazione il presidenteha lanciato un appello a lavorare in modo bipartisan, "ad ascoltarsi, costruire fiducia etrovare soluzioni", per risolvere lo shutdown e garantire sicurezza al confine con il Messico. In cambio dei fondi per il muro,propone una estensione di 3 anni della protezione per 700 mila "dreamer" (i bambini al seguito di genitori irregolari) e per 300 mila migranti in possesso dello status di protezione temporaneo.(Di domenica 20 gennaio 2019)