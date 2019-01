Trovato il corpo carbonizzato della madre di Gorlago scomparsa

Brescia - il corpo carbonizzato riTrovato nei campi è di una 42enne di Gorlago : Venerdì pomeriggio la macabra scoperta: un corpo di donna carbonizzato trovato nelle campagne di Erbusco, paese in provincia di Brescia. Secondo gli inquirenti, si tratterebbe di Stefania Crotti, 42 anni, che era scomparsa da Gorlago, nel Bergamasco, intorno alle 15.30, dopo il lavoro. L’auto della donna era stata trovata fuori dall’azienda in cui lavora. Come riporta Il Giorno, a dare un nome al cadavere in cui si è imbattuto un ...

Giallo in Franciacorta : Trovato corpo di donna carbonizzata - si indaga per omicidio : E' Giallo ad Erbusco, centro della Franciacorta in provincia di Brescia. Ieri pomeriggio, in aperta campagna, è stato ritrovato un corpo carbonizzato. Gli inquirenti non hanno dubbi: si tratta di omicidio. La vittima è una donna bianca, forse italiana, con un'età compresa tra i 25 ed i 40 anni. In attesa dei risultati dell'autopsia, una svolta potrebbe arrivare da due anelli ritrovati. La macabra scoperta Nel primo pomeriggio di venerdì 18 ...

Brescia - Trovato corpo carbonizzato di una donna : ipotesi omicidio : Il corpo carbonizzato di una donna è stato trovato nelle campagne di Erbusco, in provincia di Brescia. È stato un uomo che faceva jogging a lanciare l’allarme dove aver notato il corpo abbandonato nell’erba. “Riteniamo si tratti di omicidio”, conferma la Procura di Brescia che sta ora vagliando tutte le denunce di scomparsa. Sul posto i carabinieri. L'articolo Brescia, trovato corpo carbonizzato di una donna: ipotesi omicidio ...

Burkina Faso - riTrovato "corpo di uomo bianco ucciso a colpi d'arma da fuoco". Si teme per Luca Tacchetto : Il corpo di "un uomo bianco ucciso a colpi d'arma da fuoco" è stato trovato mercoledì sera a Siega, nella provincia di Soum, nel nord del Burkina Faso, Paese teatro di frequenti attacchi jihadisti. Lo apprende l'agenzia AFP da una fonte della sicurezza. "Il corpo viene portato ora verso Dori (nel no

Trovato il corpo di Anthony Cascino : 17enne travolto da un'onda : E' stato Trovato il corpo senza vita del 17enne, Anthony Cascino, travolto da un'onda mentre pescava a Terrasini a Palermo. Amava la pesca.

Pescatore 17enne trascinato in mare dalle onde : riTrovato il corpo : Recuperato il corpo senza vita del giovane che all’alba è stato trascinato in mare da un’onda mentre pescava a Terrasini nel Palermitano. Le ricerche sono state condotte dalla capitaneria di Porto e dai vigili del fuoco, ed hanno partecipato gli elicotteri della polizia e della guardia costiera. Il cadavere è stato recuperato e caricato in una motovedetta della Capitaneria di Porto L'articolo Pescatore 17enne trascinato in mare dalle ...

Esplosione a Parigi - si aggrava il bilancio : Trovato un altro corpo senza vita : Si aggrava il bilancio dell’Esplosione della panetteria nel centro di Parigi: una quarta vittima è stata recuperata dalle macerie. Lo riferisce il procuratore francese. Il cadavere della donna è stato ritrovato questa mattina sotto le macerie dell’edificio della rue Trevise, distrutto ieri da un’Esplosione provocata da una fuga di gas e da un incendio. Il bilancio dei morti sale a 4 persone, due pompieri e due donne, una ...

Corpo carbonizzato Trovato in una baracca a Genova : Il Corpo di una persona è stato trovato questa mattina dai vigili del fuoco di Genova, intervenuti per l'incendio di una baracca divampato in via Tonale, a Cornigliano, sotto il ponte dell'autostrada. ...

Biella : Trovato senza vita il corpo di un 70enne in via Vialardi di Verrone : Ennesimo dramma della solitudine si è consumato ieri a Biella in via Vialardi di Verrone. Probabilmente ad allertare i vigili del fuoco sono stati i vicini in apprensione per non vedere Cesare Ferrara,...

Trapani - sposo non si presenta al matrimonio : riTrovato un corpo nella sua auto bruciata : Si colora di giallo una storia che già aveva interessato le cronache locali siciliane. Lo scorso 29 dicembre, infatti, era previsto a Castervetrano, in provincia di Trapani, il matrimonio tra Francesco Ciaravolo e la sua promessa sposa, un’infermiera 53enne. Ma, quando ormai tutto era pronto per la cerimonia, l’uomo non si era presentato nella chiesa di San Francesco di Paola, facendo saltare le nozze. Nel paese in molti avevano pensato ad una ...

Disperso a Capanne di Marcarolo - riTrovato il corpo di Saverio Tagliaferro : Tags: autopsia corpo senza vita cronaca dna esame genova notizie liguria Pegli ritrovamento Saverio Tagliaferro Precedente

Verona : Trovato in un laghetto il corpo del trentenne scomparso : L'hanno trovato il 31 dicembre, nel laghetto di Grezzano, un piccolo bacino artificiale collegato al fiume Tione. Dopo dieci giorni di serrate ricerche è stato trovato morto Damiano Gaiardoni, 34enne ...

Alessandria - corpo Trovato in un campo : 22.34 E' di un uomo di 53 anni il cadavere ritrovato in un campo a Ovada, in provincia di Alessandria, lungo una strada provinciale in direzione di Genova. L'uomo sarebbe stato investito da un' auto, secondo i primi accertamenti. Sarà l'autopsia a chiarirlo. Non si esclude l'omicidio. La vittima era senza lavoro e sarebbe stato seguito dai servizi sociali. Informazioni utili potrebbero arrivare dalla telecamere installate lungo la strada.