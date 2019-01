Tre giorni all' insegna della formazione all' Istituto Agrario

Colpo di scena - Brexit poTrebbe essere revocata a giorni : ... per via del caos e delle conseguenze deleterie che avrebbe per gli affari commerciali e l'economia. 'Come parlamentare posso semplicemente dire che mi è chiaro che c'è un' ampia maggioranza nella ...

Visita fiscale Inps : giorni di assenza - cosa fa il datore olTre il limite : Visita fiscale Inps: giorni di assenza, cosa fa il datore oltre il limite assenza Visita fiscale Inps, i giorni massimi L’obbligo di essere sottoposti a una Visita fiscale Inps spesso non frena certi tipi di “lavoratori” che preferiscono collezionare più assenze che giorni di lavoro durante l’anno. Con grossi danni per l’azienda, che non può adoperare quella forza lavoro necessaria per incrementare la propria produttività; per i colleghi di ...

Roma - Tre giorni di blocco per veicoli inquinanti : Domani, sabato e domenica limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti a Roma . Venerdì 18, il blocco riguarderà dalle 7:30 alle 20:30 ciclomotori e motoveicoli Pre-Euro 1 ed Euro 1 e ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Wengen 2019 : Tre giorni di altissimo livello sulla Lauberhorn : Se in Formula Uno ci sono Monte-Carlo e Monza e nel tennis Wimbledon e Roland Garros, nello sci alpino non possiamo non citare che Wengen e Kitzbuhel come “grandi classiche”. Quelle piste nelle quali tutti vogliono correre e sulle quali chiunque vuole mettere la propria firma. Il mese di gennaio, come tradizione del Circo Bianco propone proprio questa doppietta, e questo fine settimana prenderà il via con la tre-giorni di ...

Brexit - May affronta il voto a Westmister Dimissioni - sfiducia - nuova mozione entro Tre giorni : gli scenari in caso di sconfitta : L’ennesima giornata di negoziati non sembra aver sortito l’effetto sperato: a meno di sorprese dell’ultima ora, Theresa May non ha convinto i Tory ribelli, gli alleati e le opposizioni sulla bontà dell’accordo raggiunto con l’Ue per la Brexit. Ieri alla Camera dei Comuni la premier ha cercato di portare dalla sua parte gli scettici spiegando che Bruxelles ha dato rassicurazioni con “valore legale” sulla ...

Mia Martini – Io sono Mia - per Tre giorni al cinema il biopic con Serena Rossi (recensione) : Mia Martini – Io sono Mia, dal 14 al 16 gennaio il film biografico diretto da Riccardo Donna e coprodotto da Rai Fiction sbarca al cinema, distribuito in circa 270 copie dalla Nexo Digital, prima del passaggio su Rai Uno a febbraio. sono presto detti pregi e difetti del film (televisivo?). Prima di tutto il merito di risarcire, come sempre ahinoi fuori tempo massimo, la memoria di un’artista vera, Mia Martini, una carriera funestata da una ...

In memoria del sindaco di Danzica - Varsavia ha annunciato Tre giorni di lutto - : Il sindaco di Varsavia da martedì ha annunciato tre giorni di lutto nella capitale della Polonia, dopo la notizia della morte di suo collega di Danzica Pavel Adamovich, trasmette il canale '24. In ...

Coppa Italia 2019 : su Rai 1 e Rai 2 Tre giorni di ottavi. Niente ex calciatori in telecronaca : Coppa Italia Mentre il campionato di Serie A è fermo per la sosta post festività, entra nel vivo la Coppa Italia 2019 con gli ottavi di finale. Il tabellone vede in scena tredici squadre di serie A, una di B (Benevento) e a sorpresa due di C (Novara e Virtus Entella). Tre i giorni dedicati alle otto partite in programma (oggi, domani e lunedì), con la Rai – che detiene in esclusiva i diritti tv della competizione – che garantirà la ...

Asili - Tre casi di maltrattamenti in pochi giorni. La legge per la videosorveglianza è ancora ferma al Senato : “Troppo blanda” : È accaduto di nuovo. La polizia di Cassino (Frosinone) ha denunciato due maestre di una scuola d’infanzia, di 54 e 63 anni accusate di maltrattamenti continuati nei confronti di bambini. Il tutto mentre nel quartiere Magliana, nella Capitale, un’altra maestra è stata sospesa. Questo a poche ore dalla vicenda che riguarda un asilo di Ariccia, alle porte della Capitale dove, stando alle intercettazioni ambientali e alle riprese video, tre maestre ...

Pitti Uomo – Un party lungo Tre giorni per la presentazione della collezione FW 2018 di Gazzarrini [GALLERY] : Gazzarrini presenta Redesigned Fashion Night, un party esclusivo: tre giorni di presentazione della nuova collezione Fall Winter 2019 Dal 12 al 14 gennaio Gazzarrini presenta a Milano la collezione Fall Winter in via Tortona 31 presso Opificio 31. Un allestimento dedicato al design milanese ed un party esclusivo sabato 12 gennaio permetteranno di conoscere le novità del brand italiano a buyer ed appassionati. La nuova collezione sposa una ...

Treviso : partorisce il figlio per farlo adottare - 3 giorni dopo ci ripensa e se lo riprende : La donna si è avvalsa del cosiddetto "parto in anonimato" , una possibilità data alle partorienti che non vogliono o non possono avvalersi dell’aborto. La donna era stata dimessa ed era andata via da sola ma dopo tre giorni è tornata in ospedale al Ca’ Foncello spiegando di averci ripensato: ha riconosciuto il piccolo ed è tornata a casa con lui.Continua a leggere

“Io sono Mia” - il film su Mia Martini evento al cinema Tre giorni : Un'artista dalla voce unica, un'esperienza umana scandita da grandi successi e da un privato denso di emozioni, sempre in bilico tra crisi esistenziali e traguardi professionali. Arriva al cinema come evento solo il 14, il 15 e il 16 gennaio distribuito da Nexo Digital "Io sono Mia", il film prodotto da Eliseo Fiction in collaborazione con Rai Fiction, diretto da Riccardo Donna, il biopic su Mia Martini interpretata da Serena Rossi, a febbraio ...

"Io sono Mia" - il film su Mia Martini evento al cinema Tre giorni : Roma,, askanews, - Un'artista dalla voce unica, un'esperienza umana scandita da grandi successi e da un privato denso di emozioni, sempre in bilico tra crisi esistenziali e traguardi professionali. ...

Treviso - investita menTre attraversa sulle strisce : 19enne muore dopo due giorni di agonia : Una vera e propria tragedia, quella che si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Treviso, che riguarda purtroppo, ancora una volta, la morte di una giovane persona. L'episodio riguarda la diciannovenne Vaillant Titouana, una ragazza spagnola ma di origini francesi, investita qualche giorno fa, esattamente nella mattinata di lunedì 7 gennaio, nel piccolo comune di Preganziol, mentre stava attraversando la strada sulle strisce ...